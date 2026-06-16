A Manchester Unitednél befürdő edzőt nevezték ki az AC Milan élére

A milánóiak a szezonhajrában háromszor is kikaptak, így meglepetésre lemaradtak a Bajnokok Ligáját érő helyekről. A csalódást keltő idény végén távozott Massimiliano Allegri a vezetőedzői posztról, ezért volt szükség új szakember kinevezésére.

Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️ pic.twitter.com/N6JizMF9Fq — AC Milan (@acmilan) June 16, 2026

A 41 éves edző korábban az SC Bragát, a Sporting CP-t és a Manchester Unitedet is irányította. A portugál bajnokságot kétszer, a Ligakupát háromszor, a Szuperkupát pedig egyszer nyerte meg, Angliában viszont pocsékul sült el a kinevezése, 25 győzelem, 15 döntetlen és 23 vereség után január elején kirúgták a manchesteriek.