Dévényi Tibor az egészségi állapotáról: Ezt dobta a gép, próbálok vele együtt élni

Keveset lehetett hallani Dévényi Tiborról az elmúlt időszakban. A lemezlovas nemrég a Borsnak adott interjújában mesélt arról, hogyan telnek a napjai, eloszlatva például azt a feltételezést, miszerint műtét kényszerítette pihenőre: mint kiderült, a korábban már említett, hosszabb ideje tartó makacs térdfájdalmai, illetve az ezeket követő rehabilitációs időszakok állnak a háttérben.

Jelenlegi állapota miatt már nem tud bejárni a stúdióba, a rádiózást és a rajongókat azonban nem hajlandó elengedni, otthona kényelméből dolgozik egy ideje.

Nem volt egészségügyi beavatkozásom, rehabilitáción voltam, ellenőrizték időnként a lábamat. Minden rendben van velem, amennyire lehet egy 80 évesnek, aki a showbizniszben dolgozik. Nem a legjobb ebben a korban betegeskedni, meg bottal járni, de hát ezt dobta a gép, próbálok vele együtt élni. A feleségem segít nekem otthon

– nyilatkozta Dévényi, aki otthonról adja a rádióadásokat, mióta az ehhez szükséges technikát elhelyezték nála.

Sok zenével, hírekkel, pletykákkal és egyéb retrós felütéssel. Egyedül csinálom az egészet, és az a legjobb, hogy gyakorlatilag telefonon mindenkit el tudok érni, így nagyon könnyen boldogulok

– magyarázta a portálnak.