Mégsem rendezik meg idén a Kolorádó Fesztivált, annyi probléma merült fel az új helyszínen

Arra a döntésre jutottunk, hogy csak jövőre rendezzük meg a Kolorádó Fesztivált – kezdik bejegyzésüket a fesztivál szervezői az Instagramon.

Az okokról azt írták:

Miután tavaly elvesztettük a cserkészparkot Nagykovácsiban, rengeteg energiát és pénzt befektetve kerestük az új otthonunkat. Kálozon találtuk meg azt az álmot, amiért akkor megérte továbbmenni. Lelkesen vágtunk bele az előkészületekbe, azonban hónapról hónapra bukkantak elő újabb nehézségek a terület fejlesztésével és lehetőségeivel kapcsolatban.

Az új fesztivál megszervezésének és a helyszín kialakításának váratlanul növekvő költségei, valamint a teljes fesztiválipart sújtó piaci nehézségek elvezettek oda, hogy a nagykovácsi helyszínünkhöz nem méltó folytatást tudtunk volna csak összehozni.

Úgy érezzük, hogy ezekkel a kompromisszumokkal nem tudnánk azt az élményt adni nektek, amit megálmodtunk, és amit megszokhattatok tőlünk. Így arra jutottunk, hogy inkább elhalasztjuk az idei fesztivált, hogy jövőre valami olyat hozhassunk létre, ami méltó hozzánk és hozzátok is. Nagyon sajnáljuk, hogy csak most húzzuk be a féket, de az utolsó pillanatig azon voltunk, hogy meg tudjuk csinálni.