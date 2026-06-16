Egy nap alatt több emberre is medve támadt Romániában

Két medvetámadás is történt kedden Romániában: Brassó megyében egy 53 éves férfira, Argeș megyében pedig egy német állampolgárságú turistára támadt rá egy medve – közölték a román hatóságok az MTI kolozsvári tudósítója szerint.

A Brassó megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az első támadás a Fogarasi-havasok lábánál fekvő Mărgineni és Bucium közötti megyei úton történt. Az 53 éves férfi a fején és a hasán sérült meg, a rohammentőszolgálat helikopterével vitték a brassói sürgősségi kórházba. A mentők kiérkezésekor eszméleténél volt.

Kedden délután egy külföldi turistát is megharapott egy medve Argeș megyében, Arefu község hegyvidéki térségében. A 30 év körüli, német állampolgárságú nőt a bal alkarján harapta meg az állat. A turistát a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították.

Az Agerpres román hírügynökség szerint a támadás a Transzfogarasi úton, a Dracula kemping közelében történt. A mentők kiérkezéséig csendőrök nyújtottak elsősegélyt a sérült nőnek.

A Transzfogarasi út Románia egyik legismertebb magashegyi útja, az utóbbi években azonban nemcsak a látványos panoráma, hanem az út mentén felbukkanó medvék miatt is sok turistát vonz. Nyáron akár tucatnyi, élelemért kolduló medvével is találkozhatnak az arra utazók. A hatóságok tiltása és a pénzbírság ellenére sokan etetik, filmezik az állatokat, vagy túl közel mennek hozzájuk.

Hétfőn egy portugál házaspár mindkét tagját, valamint egy 18 éves ukrán lányt is megharapott egy medve a Transzfogarasi úton, miután egy parkolóban szelfit próbáltak készíteni az állattal. A vadőrök szerint akár 30 ezer lejes, vagyis nagyjából kétmillió forintos bírságot is kiszabhatnak rájuk.

Tavaly júliusban egy 48 éves olasz motoros halt meg medvetámadásban a magashegyi út egyik parkolójában, amikor a vadállatot etetve próbált videót készíteni.