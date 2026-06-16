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A nap legfontosabb hírei – 2026. június16.
Varga Jennifer / 24.hu
Magyar Péter az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 8-án az Országházban.
Varga Jennifer / 24.hu
Magyar Péter az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 8-án az Országházban.
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