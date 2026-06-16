2-es metróbalesetbeszorult ember
Belföld

Beszorult egy ember a peron és a szerelvény közé a 2-es metróban

admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 16. 12:49
A baleset miatt a metró rövidített útvonalon közlekedik, a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között pótlóbusz jár.

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Kora délután újraindult a metróközlekedés.

Beszorult egy ember a 2-es metró peronja és egy szerelvény közé kedden, a Déli pályaudvari állomáson, ezért rövidebb útvonalon jár a metró.

A katasztrófavédelem azt közölte az MTI-vel, hogy a baleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett feszítővágóval kimentették a beszorult embert, és a mentőkkel közösen felhozzák őt a felszínre.

A Budapesti Közlekedési Központ azt közölte a Facebook-oldalán, hogy a 2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik a baleset miatt. A pótlóbusz nem érinti a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér állomást – tették hozzá.

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