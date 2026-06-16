Négy gyerekét hagyta játszótéren egy anya, a legkisebb kétéves volt

Egy anya felügyelet nélkül hagyta négy gyerekét egy XI. kerületi játszótéren. A rendőrök este tíz után érkeztek, akiknek a gyerekek azt mondták, anyukájuk elment, és azt mondta, maradjanak ott, ameddig akarnak. A legkisebb gyerek csak kétéves volt, és csak egy body volt rajta – tudósít az RTL Híradója.

Az eset a Bartók Béla úton történt. A kerületi polgárőrök honlapján az szerepel, hogy a „helyszínen tartózkodó gyerekek a rendőröknek elmondták, hogy édesanyjuknak valami dolga akadt és azt mondta nekik, hogy addig maradjanak ott a játszótéren, amíg jónak gondolják. A gyermekek megadták az édesanyjuk telefonszámát, az intézkedő rendőrök beszéltek vele, majd ezt követően az édesanya elindult hazafelé. A rendőrökkel a gyerekeket és a kerékpárjukat, valamint egy kismotort hazaszállítottuk, a megérkező édesanyának épségben átadtuk őket.”

A Hintalovon Alapítvány szerint ugyanakkor „Magyarországon nincs szabály arra, hány éves kortól lehet egy gyereket egyedül hagyni.”

A XI. kerületi rendőrség vizsgálja az esetet, és jelezték a gyámügyi hatóságnak.