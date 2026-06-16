játszótérrendőrséggyámügyanya
Belföld

Négy gyerekét hagyta játszótéren egy anya, a legkisebb kétéves volt

Fotó: Farkas Norbert
24.hu
2026. 06. 16. 19:30
Fotó: Farkas Norbert
Azt mondta, dolga van, maradjanak, ameddig akarnak.

Egy anya felügyelet nélkül hagyta négy gyerekét egy XI. kerületi játszótéren. A rendőrök este tíz után érkeztek, akiknek a gyerekek azt mondták, anyukájuk elment, és azt mondta, maradjanak ott, ameddig akarnak. A legkisebb gyerek csak kétéves volt, és csak egy body volt rajta – tudósít az RTL Híradója.

Az eset a Bartók Béla úton történt. A kerületi polgárőrök honlapján az szerepel, hogy a „helyszínen tartózkodó gyerekek a rendőröknek elmondták, hogy édesanyjuknak valami dolga akadt és azt mondta nekik, hogy addig maradjanak ott a játszótéren, amíg jónak gondolják. A gyermekek megadták az édesanyjuk telefonszámát, az intézkedő rendőrök beszéltek vele, majd ezt követően az édesanya elindult hazafelé. A rendőrökkel a gyerekeket és a kerékpárjukat, valamint egy kismotort hazaszállítottuk, a megérkező édesanyának épségben átadtuk őket.”

A Hintalovon Alapítvány szerint ugyanakkor „Magyarországon nincs szabály arra, hány éves kortól lehet egy gyereket egyedül hagyni.”

A XI. kerületi rendőrség vizsgálja az esetet, és jelezték a gyámügyi hatóságnak.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Na, itt egy semmirekellő női mentőápoló” – nem indult egyszerűen mentős karrierje Győrfi Pál utódjának
A Fradi távozó légiósa: Úgy hiszem, jelenleg egy kicsit kiürült a kassza, és én voltam az egyik, akinek nem adtak új szerződést
Gáspár Evelin a külügytől való távozása után politikatudományt kezdett tanulni a Corvinuson
A zuhanyzóba vonszoltak és hasba ütöttek a nevelők egy diákot az esztergomi ferences gimnáziumban
Windisch László meglépte: az ÁSZ elnöke kezdeményezte az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik