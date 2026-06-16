Rosszul lett egy labdaszedő, Marozsán Fábián azonnal segítségére sietett

A világranglistán 61. helyezettje a szerb Miomir Kecmanovic (50.) elleni mérkőzés első szettjében stabilan hozta az adogatásait, egy brékkel pedig előnybe is került. A második játszmában hamar 3:0-ra ellépett az ellenfele, így a döntő szettben jött össze a győzelem, de csak miután 4:4-nél Kecmanovic hét meccslabdát hárított, de a nyolcadikkal már bírt.

A meccs krónikájához tartozik az is, hogy a találkozó során rosszul lett az egyik labdaszedő. Ezt Marozsán azonnal észre is vette, jelezte a bírónak, hogy várjanak a folytatással, majd a lány segítségére sietett. A jelenetet erre a linkre kattintva lehet visszanézni.

A győztesre az ötödik helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz (9.) és a belga Zizou Bergs (48.) párharcának továbbjutója vár a nyolcaddöntőben.