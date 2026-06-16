„A közmédiának mindenképp olcsóbbnak kell lennie, mint most” – Polyák Gábor az új médiatörvény-javaslatról
Polyák Gábor a Most24-ben
Polyák Gábor a Most24-ben
„Nagyon sok függ attól, hogy kik vezetik majd az új médiaszervezeteket. De az új médiatörvény esély arra, hogy tisztességes közmédia és tisztességes médiahatóság legyen Magyarországon” – mondta Polyák Gábor jogász, kommunikációs szakember a Most24-ben. A műsorban szó volt még a közmédia-átalakítás részleteiről, a médiahatóság újraszabályozásáról és a független médiaszolgáltatók támogatásáról.
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