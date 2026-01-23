- Lázár János arról beszélt, hogy a cigányság jelenti a belső tartalékot „más szaros mosdójának a takarítására”, Magyar Péter szerint ezzel túlment minden határon
- Lázár János: Nekem egy Csipkejózsika a Rózsadombról ne dumáljon a cigányok integrációjáról
- Orsós János Lázár Jánosnak: Üljön fel egy InterCityre, nézze meg a saját szarát és takarítsa el magával együtt
- Balavány: Lázárnál a magyar arra való, hogy utazzon az InterCityn, a cigány pedig arra, hogy takarítsa utána a szart
- Vályi István Lázár Jánosnak: Nehogy találkozz azokkal, akiket szartakarításra ítéltél!
- Síró Orbán-kép előtt szeletelte fel a magyar nemzeti színű tortát a román AUR képviselője
- Megbüntette a Tisza Párt képviselőit az Európai Néppárt
- Hétgólos hátrányból mentett pontot a kéziválogatott Svájc ellen
- „Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr” – visszavágott Orbánnak az ukrán külügyminiszter
- Januári rezsistop: az energetikai szakértő nem hiszi el, hogy senki nem fizet többet a nagy hideg miatt
- Magyar Péter: Szombaton bemutatom a Tisza külügyi területért felelős vezetőjét
- Trumpnak nem értelme, hanem következménye van
- Donald Trump: Hatalmas amerikai hadiflotta tart Irán felé
- Megvan, mennyit fizettek Lázárék a Magyar Vagon bedőlt cégeinek megmentésére
- „Könnyebb dolgunk lenne, ha fönt jobban menne az önmegtartóztatás” – fideszes polgármesterek Orbán utasításáról, hogy nyerjék meg a választást
- A romlatlan Fidesz iránti nosztalgia hozhatja el a kormányváltást?
A nap legfontosabb hírei – 2026.01.23.
Kocsis Zoltán / MTI
Lázár János építési és közlekedési miniszter a Közlekedésinfó sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztériumban 2026. január 12-én.
Kocsis Zoltán / MTI
Lázár János építési és közlekedési miniszter a Közlekedésinfó sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztériumban 2026. január 12-én.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!