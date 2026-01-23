Megvan, mennyit fizettek Lázárék a Magyar Vagon bedőlt cégeinek megmentésére

Az állami felszámoló, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. közzétette, hogy mennyit kellett fizetnie az államnak azért, hogy birtokon belül kerüljön a Magyar Vagon mentőakciójának első lépésében. Meg kellett venni a dunakeszi járműjavító üzemet és külön azt az ingatlant is, melyen a gyártóbázis áll.

A hirdetményben található megfejtés szerint

a Dunakeszi Vasútgépész Járműjavító és Járműgyártó Kft.-ért 10,03 milliárd forint,

a Dunakeszi Vasútgépész Vagyonkezelő Kft.-ért pedig 9,8 milliárd forint

vételár folyt be az állami felszámolóhoz. A vevő mindkét esetben a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. volt, a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium által felügyelt vasúttársaságnak tehát

csaknem 20 milliárd forintjába került a dunakeszi mentőöv.

Ez éppen kétszer annyi, mint amennyit korábban osztalékágon kiszívtak a milliárdos vasútikocsi-biznisz köré kiépült céghálóból a NER-elitbe tartozó Szalay-Bobrovniczky-Kristóf jelenlegi honvédelmi miniszter, Tombor András MCC-alapító és Hernádi Zsolt Mol-vezér érdekeltségei.