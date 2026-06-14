Nemcsak a rolleres balesetek száma nő, az elektromos biciklik is veszélyesek

Több ország traumatológiai központjaiban is arról számoltak be, hogy nemcsak a rollerek, de a kölcsönözhető elektromos kerékpárok is jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek számának növekedéséhez, írja a Science Alert.

Sok orvos informálisan Lime-lábként hivatkozik az e-biciklik által okozott sérülésekre, mivel ezek leginkább a lábat, a bokát és a térdet érintik.

Az egyik ok, amiért ezek a sérülések kitűnnek, az a keletkezésük módja: az elektromos kerékpárok ugyanis lényegesen nehezebbek, mint a hagyományos kerékpárok, gyakran körülbelül 30 kg-ot nyomnak, és jóval fürgébben is gyorsulnak.

Amikor a kerékpárosok elveszítik uralmat a bicikli felett, az gyakran a lábukra esik, vagy ahogy megpróbálnak kitámasztani bokából, az nagy túlterhelést, és sérülést okoz. A kisebb lágyrész-sérülések, amelyek szalagokat és izmokat érintenek, gyakran pihenéssel és fizioterápiával kezelhetők, azonban egyre gyakoribbak a törések is.

Egyre népszerűbbek a kölcsönözhető eszközök

A szakértők szerint az orvosi ellátást igénylő sérülések számának növekedése azzal is indokolható, hogy sokkal több ember használ elektromos kerékpárt, mint valaha. Kifejezetten igaz ez a nagyvárosokra: Londonban a bérelhető e-biciklik a súlyos kerékpáros balesetek mintegy 20 százalékát teszik ki, ami jelentősen meghaladja az egy évtizeddel ezelőtti mértéket.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért gyakoribb a baleset a bérelhető biciklikkel, mint a saját kerékpárral.

Nos, egyes kutatások szerint ennek köze lehet ahhoz, hogy sokan alkoholos befolyásoltság alatt pattannak fel a kétkerekűre. Emellett pedig az életkor is jelentős faktor.