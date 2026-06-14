Török Gábor: Az elszámoltatás nem lehet négy évre szóló politikai termék

„A Tiszának érdemes használnia az elszámoltatást, de ez csak most lehet vezető termék. Ízenként, cseppenként vagy adagonként szeretné a Tisza kiélvezni és a választópolgárok előtt prezentálni azt, ami történik. Szerintem ez egy év. Következő évtől kezdődően a magyar politikai gondolkodás át fog fordulni más irányokba” – mondta Török Gábor a teljes egészében a 24 Extra Csúcs előfizetői számára elérhető Törökülésben, amelynek készítőihez ezzel az adással csatlakozott Schultz Nóra politikai elemző, a 24.hu állandó véleményszerzője.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a Vagyonvisszaszerzési Hivatal, valamint a vizsgálóbizottságok tervezett létrehozásával kapcsolatban Török hangsúlyozta: a Tiszának fontos érdeke, hogy minden hétre jusson olyan hír, ami az elszámoltatásról szól. Ebben látja a magyarázatát annak is, hogy miért lassabb a törvényhozás 2010-hez képest, amikor a Fidesz időarányosan előrébb tartott a már elfogadott, benyújtott törvényjavaslatok tekintetében. Schultz Nóra ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nagy fokú türelmet érzékel a választók részéről. Szerinte a Tisza számára az lehet kihívás idővel, ha elveszíti a közvetlen kapcsolatát a táborával.

A Tisza alapvetően az országjárással lett azzá a párttá, amivé. Ez volt szerintem a legerősebb fegyvere, és most mintha elkezdene beszorulni kicsit a parlamentbe. Az elszámoltatásban ez is a nehézség, hogy azt nem lehet közösségesíteni. Ha oda irányítod a figyelmet, akkor a képernyőket, a közvetítéseket, a videókat nézik az emberek. Ez nagyon fontos volt a Tiszának eddig is, de amellett ott volt az a láb, hogy kimehettél gyakorlatilag mindennap egy tiszás eseményre, hogyha szerettél volna

– fogalmazott az elemző, aki szerint fontos kérdés lesz, hogy ebben miként találja meg a kormány a hangsúlyokat.

Taktikai témakerülés

A miniszterelnök európai uniós vezetőkkel való találkozásai kapcsán Schultz Papp Szilárd kampány alatti elemzését idézte fel, miszerint Orbán Viktor inkább egy amerikai politikusnak, Magyar Péter pedig egy európai politikusnak kezd tűnni.

A külpolitikai képzeletünk beszűkült Európára, mióta Tisza-kormány van, sőt, talán egyébként még szűkebben a régiónkra. Az teljesen egyértelmű, hogy a fókusz nem például az iráni válságon van, hanem azon, hogy az európai uniós források legyenek hazahozva, illetve rendezve legyenek a viszonyaink a körülöttünk lévő országokkal. Ez már egyébként, ha a külpolitikai képzelőerőnkről van szó, akkor egy váltás a Tisza részéről

– fogalmazott a politológus.

Abban a két elemző között egyetértés van, hogy Magyar Péter épülő külpolitikai karaktere erős szakpolitikai lábakon áll, és a diplomácia a miniszterelnök jutalomjátékának tűnik. Az uniós pénzek hazahozatalához, illetve az unióhoz való viszonyhoz azonban hozzákapcsolódik a Fidesz nagy témahármasa: migráció, gender, háború.

Ami érdekes, hogy milyen forrás nem lett feloldva. Ilyen a gyermekvédelmi, vagy inkább homofób törvényhez kötődő. Ott egy olyan témáról van szó, amit taktikailag került a Tisza a kampányban, és szerintem az érthető is volt. Nekem furcsa, hogy miért nem vállalnak erre rá igazából a ciklus elején, mert egyébként a parlamenti megszólalásaiban, interjúiban Magyar Péter sokkal megengedőbb az azonos nemű párok jogaival kapcsolatban

– mondta Schultz Nóra.

Török Gábor ehhez kapcsolódva úgy látja, bár jelenleg hiteltelen a Fidesz, és nem jelent kockázatot a kormányra, hosszú távon érdeke a Tiszának, hogy ezekben az ügyekben egyértelműbb álláspontot foglaljon el.

Most a Tisza válasza folyamatosan az a parlamentben – épp Ruff Bálint mondta el a héten –, hogy még mindig a gyász fázisait járja a Fidesz, tagadásban vannak. Szerintem ez bizonyos értelemben egy kicsit lenézése a problémának. Sem a migrációs tematika, sem Ukrajna kérdése, sem a gender kérdés nem olyan, amelyekben – ha nem lesz egyértelmű válasza előbb-utóbb a Tiszának – ne lenne mindig valami keresnivalója a Fidesznek

– fogalmazott Török, aki szerint jelenleg jó megoldás kommunikációs szempontból, amit a Tisza alkalmaz, de valójában ezek a témák nem szűnnek meg. Az elemző úgy gondolja, a jelenlegi hatalmas társadalmi támogatottság ideális pillanatot teremt Magyar Péterék számára, hogy ezekben a kérdésekben erősebben foglaljanak állást.

Politikai bűn

A Závecz Research legutóbbi közvélemény-kutatásának adatai, melyek szerint a biztos részvételt ígérő és pártot választók csoportjában a Tisza Párt támogatottsága 73 százalék, míg a Fidesz mindössze 20 százalékon áll, nem lepték meg Török Gábort.

Én ezt egy természetes dolognak tartom. Az lep meg, hogy a Fidesz mennyire bénultan áll ehhez. Nyilván meg fog indulni a Tisza apadása. De amíg a Fidesz nem oldja meg a problémáit, addig esélyük sincs arra, hogy ebből profitálni tudjanak. Egyre nagyobb lesz ez a kitöltendő tér, amelybe ha a Fidesz nem megy be, akkor valaki más fog bemenni

– véli az elemző, aki riválisként egyrészt a Mi Hazánkot tudja elképzelni, de akár valamilyen más, új politikai formációt is, ami idővel létrejöhet. A Fidesz ellenzékiségével kapcsolatban az elemző alapvetően nem abban látja a hibát, amit a volt kormánypárt csinál, hanem abban, amit nem. Török úgy látja, hogy az Orbán-probléma feloldása nélkül nincs esély megújulásra.

Ezzel szemben Schultz Nóra a volt kormánypárt eddigi ellenzéki teljesítményében is lát hiányosságokat.

Van azzal gond, amit a Fidesz csinál, vagy amit Orbán Viktor csinál. Nemcsak az, hogy nem látszik, vagy kihagy eseményeket, hanem ahova elmegy, vagy amiről beszél. A BL-döntőre elment például. Arról beszélt, hogy az mekkora siker, és csak egy fájdalma van, hogy nem nagyobb az a stadion. Azt hiszem, hogy ez nem annyira rezonál most a Fidesz-szavazóknak a lelkiállapotával

– fogalmazott a politológus, aki szerint az Orbán Viktor és a Fidesz által emlegetett egy év a teljes magára hagyása a választóiknak. Schultz felhívta rá a figyelmet, hogy míg a volt miniszterelnökre korábban az volt jellemző, hogy évtizedes, évszázados távlatokban gondolkodik a saját jelentőségéről és az ország sorsáról, most hiányzik a hosszú távú terv.

Ehhez kapcsolódva Török azt emelte ki, hogy a modern politikában az egy év az annyira hosszú idő, hogyha a Fidesz egy évet teljes mértékben elveszteget, akkor egy sokkal rosszabb helyzetben találja magát.

Ha ezt az egész egy évet elvesztegetik, az a Fidesz történetét ismerve egy politikai bűn lesz. Tehát hogyha Orbán Viktor a nevét adja ahhoz, hogy most egy évig ne történjen semmi érdemi megújulás, és majd egy év múlva lép le a színről, akkor nagyobb politikai felelősséget fog viselni emiatt a Fidesz történetében, mint talán azért, ami a választási kampányban történt

– mondta Török, hozzátéve: a személyi megújulás, a tartalmi megújulás, az új politika meghirdetése, vagy akár egy új politikai erőnek a megszervezése olyan feladatok, amelyek nem várhatnak ennyi ideig.

A műsorban mindemellett szó esett arról is, hogy

miért nem jutalomjáték többé Sulyok Tamás eltávolítása a Tiszának,

eltávolítása a Tiszának, milyen illúzióvesztést kockáztat Magyar Péter az állami tisztségviselők lemondatásával,

milyen előnyei és kockázatai lennének egy közvetlen köztársaságielnök-választásnak,

lesz-e Mi Hazánk–Fidesz-nagykoalíció,

illetve mennyire professzionális a kormány ellenzékmenedzsmentje.