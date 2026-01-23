A tipikus libsi jóemberkedés. Még azt sem lehet mondani, hogy cigány, csak eltartott kisujjal azt, hogy roma. Nekem egy Csipkejózsika a Rózsadombról ne dumáljon a cigányok integrációjáról, mert én több mint húsz éve csináltam, csinálom, amiről ő még csak sápítozik.

Ezt üzente Lázár János a Tisza Pártnak, miután előbb Magyar Péter szólította fel lemondásra a minisztert, amiért a csütörtöki lakossági fórumán Balatonalmádiban a demográfiai problémákkal összefüggésben arról beszélt, hogy a cigányság jelenti a belső tartalékot „más szaros mosdójának a takarítására”, majd Bódis Kriszta is arról írt, hogy „amikor egy miniszter a magyarországi romákról úgy beszél, mint belső tartalékról a legmegbélyegzettebb munkákra, akkor nem munkaerőhiányról beszél, hanem etnikai alapú leosztásról”.

A tárcavezető a Facebookon közzétett reakciójában úgy fogalmazott, hogy annál nagyobb cigányintegrációs programot ebben az országban senki nem csinált, mint ő Hódmezővásárhelyen, még polgármesterként.

Pont arról beszéltem, hogy még az Intercityken sem akarok Ázsiából vagy Észak-Afrikából behozott takarítókat látni addig, amíg van akárcsak 1 munkanélküli cigány ember is Borsodban, Nógrádban, Baranyában vagy bárhol az országban. Ez egy újabb érv a bevándorlás ellen: elsőbbség a cigányoknak, mindenféle migránsokkal szemben. A magyar cigányoknak ennél a kormánynál több lehetőséget senki nem teremtett. Se fent, se lent, ahol most még csak közmunkát vagy takarítást végezhetnek azok, akiknek nincs végzettségük

– írta.

„De lehet, mert mi a tanulás, a felemelkedés lehetőségét is megadjuk nekik, ahogy mindenkinek” – folytatta, aztán azt kérdezte Magyartól, hogy a Tisza kormányon mit csinálna azzal a napi millió eurós büntetéssel, amelyet Magyarország azért fizet, mert nem fogad be migránsokat? Tovább fizetnék a büntetést vagy beengednék a migránsokat?

Nincs harmadik út, nincs mellébeszélés. Mert, ha beengedik, akkor a legszegényebb magyarok, köztük a közmunkából vagy takarításból élő cigány emberek munkáját veszik el. Erre válaszoljanak Csipkejózsikáék, ne azon mesterkedjenek, hogy lenácizzák a fél országot, ami pontosan tudja, hogy az igazságról beszéltem

– fogalmazott.

Közzétette a beszédének azt a részét is, amelyet Magyar Péter nem. Ebben az építési és közlekedésügyi miniszter azt mondja, hogy nincs annál nagyobb siker, mint hogy lehetőséget biztosítottak több százezer magyar cigány fiatal számára a tanulásra és a munkára.