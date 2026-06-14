80 éves lett Donald Trump: nem minden születésnapi köszöntést tesz zsebre az amerikai elnök

Június 14-én ünnepli születésnapját Donald Trump amerikai elnök, amit a világ talán legmegosztóbb politikai szereplője elég érdekes módon ünnepel. A Fehér Ház gyepén ugyanis felépítettek egy Karom nevű arénát, ahol ketrecharcmérkőzést tartanak. Habár az eseményre pont Trump 80. születésnapján kerül sor, a kormány azt állítja, nem Trumpnak szól az esemény, hanem az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulójának, írja a Guardian.

A kerek évforduló alkalmából több híresség is üzenetet küldött az amerikai elnöknek.

Greta Thunberg nem finomkodott. Azt írta:

Eredetileg egy egyirányú jegyet gondoltam küldeni Hágába a születésnapodra ajándékként, de ezt valószínűleg nem értenéd. Ehelyett egy doboz betűtésztát adok neked, ugyanis a mondatok, amiket ezután kitolsz a vécén, bizonyára összefüggőbbek lesznek, mint bármi, amit valaha mondtál. Most végre részt vehetsz egy értelmes nyilvános diskurzusban.

Cory Doctorow író, újságíró egy ironikus hangvételű üzenetet küldött, amelyben megköszönte „Trump elvtársnak”, hogy elhozta a poszt-Amerika-világot, ahol az EU függetlenedne az amerikai technológiától.

Persze azért pozitív hangok is akadnak. Piers Morgan konzervatív tévés azt írta: „a világ kétségtelenül számtalan jó, rossz és csúnya módon fogja megünnepelni a nagy napodat.” De mivel a születésnapok ünnepi alkalmak, ezért Morgan Trump jellemének egyetlen olyan aspektusára összpontosított, amivel „biztosan mindenki egyetért: a rendkívüli ellenálló képességedre”.