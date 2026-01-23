Vályi István Lázár Jánosnak: Nehogy találkozz azokkal, akiket szartakarításra ítéltél!

Magyar Péter, Molnár Áron, Orsós János és Lakatos László után Vályi István is reagált Lázár János csütörtöki nyilatkozatára. Az építési és közlekedési miniszter a balatonalmádi lakossági fórumán egyebek mellett azt mondta,

valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság

A nyíltan kormánykritikus autós újságíró vonatkozó Facebook-bejegyzésében Lázár Jánoshoz szólt.

Vályi István válasza Lázár Jánosnak

Szóval az van, hogy ideje lenne figyelned egy kicsit, János, még akkor is, ha a kastély ablakából nézve messze is van az utca vagy a világ, ahová el kéne látnod

– kezdte Vályi, majd arról írt, neki sok cigány barátja van (néhányukról fotót is csatolt), akikkel felnőtt, és akik büszkék származásukra és kultúrájukra.

„Rengeteg művész, fantasztikus zenész, énekesek, szobrászok, restaurátorok-festők, versenyzők, sportolók is akadnak, akikért tűzbe tenném a kezem. Egy közös van bennük: nem az általatok nekik szánt utat követték és nem más szarát takarították wc-kefével, hanem ezzel a billoggal élve raktak össze egy olyan teljes és sikeres életet, amit neked közpénz és intrika, hazugság nélkül sosem sikerült volna” – olvasható Vályi posztjában, ami így folytatódik:

És tisztelem őket ezért. Pontosan ezért és pontosan miattad, ellened, a beteges gondolkodásod ellenében. Tudod, ahonnan én származom, arrafelé sok cigány él. Vannak közöttük jók is, rosszak is, ahogyan mindenkinél. Mégsem általánosítok, nem hívom őket »belső tartalék«-nak, aktiváltaknak.

Vályi István kiáll a romák mellett

Az újságíró bejegyzésében kifejezi szolidaritását a magyar romák irányába, akikkel mélyen együtt érez. Mint írja, ők „ugyanolyan érző emberek, gondolkodó emberek, mint bárki más. És szavazópolgárok, akiknek megmutattad, mennyire fontosak nektek.”

Ezeknek az embereknek egy elszakadt hegedűhúrjában, egy kopott pengetőjében több az érzelem és az empátia, mint amennyivel te valaha rendelkeztél, egy mondatukban több az igazság, mint amennyi valaha elhagyta a szádat, és hidd el, hogy becsület terén is egy körön kettőt vernek rád. És most te – a kastély ura – megbélyegzed őket is, az egész cigányságot, mindenestül, wc-kefére íteled őket pusztán azért, hogy összeharácsolj még pár szavazatot azoktól, akik hasonlóképpen betegen gondolkodnak róluk, mindannyiukról, amikor egy kalap alá veszik őket. Így kell szavazókat gyűjtened más párttól?

– tette fel a kérdést.

Posztja végén abbéli reményét fejezte ki Lázár irányába, hogy „jó nagy lakatot teszel a cifra kapura, becsapod magad mögött, lenyeled a kulcsot és soha többet nem jössz elő az összelopott palotádból”.

Nehogy találkozz a fiatalokkal és azokkal, akiket végtelen pökhendiségedben és arroganciádban szartakarításra ítéltél. Mert még a végén rádöbbensz, hogy te sem vagy több, mint bárki más. Ti sem vagytok többek, mint bárki ebben az országban. És titeket is el lehet takarítani, wc-kefével. Szégyelld magad. És kérj elnézést. Bár kötve hiszem, hogy elég lesz. Majd a karma oszt.