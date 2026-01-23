Balavány: Lázárnál a magyar arra való, hogy utazzon az InterCityn, a cigány pedig arra, hogy takarítsa utána a szart

Lázár János építési és közlekedési miniszter, a Fidesz egyik fő kampányarca csütörtökön egy balatonalmádi lakossági fórumon – ismét – keményen megalázta a magyarországi cigányságot. Az úgynevezett demográfiai problémákkal összefüggésben azt találta mondani:

Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák – akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.

Ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy „a magyarság folyamatosan fogy”, és önnön vállát megveregetve, a tőle megszokott jó kedéllyel hozzátette, nincs annál nagyobb siker, mint hogy az utóbbi tizenöt évben lehetőséget biztosítottak több százezer magyar cigány fiatal számára a tanulásra és a munkára.

Lázár, a rasszista

Lázár rigorózusan elkülönít két csoportot a társadalmon belül. Az egyik „a magyar választópolgárok” tömege, a másik „a magyarországi cigányság”. Vagyis a két halmaz, amivel dolgunk van a miniszter szerint: a magyarok és a cigányok.

Ez azt jelenti, hogy a „magyarországi cigányok” nem magyarok.

Ezt nyomatékosítja Lázár azzal, hogy a cigányságot a migránsokkal helyettesíti. A migráns a kormánypárti közbeszédben – a menekültválság első hulláma óta tudjuk – a veszélyes idegen, a külföldi, a nem közénk való szinonimája. Olyannyira, hogy helyettük vetné be Lázár a cigányokat – vécépucolásra.

Lázárnál a társadalom e két halmazának, a magyaroknak és a cigányoknak nemcsak a helyzete, hanem a motivációja és a rendeltetése is más. Ezt a gondolatot érzékelteti a vonatos példával, amely szerint a magyar nemigen akar alantas munkákat végezni, mint mások „szaros mosdójának a takarítása”, a cigányok képezik azt „a belső tartalékot”, amelynek ez a munka megfelel.

A magyar arra való, hogy utazzon az InterCityn,

a cigány pedig arra, hogy takarítsa utána a szart.

Pedig a magyarok (mármint a kormány) mi mindent megtettek a cigányokért. Több százezer magyar cigány fiatal számára biztosították a tanulásra és a munkára való lehetőséget, de hiába, úgyhogy a „belső tartaléknak” marad munkaeszközként a vécépumpa meg a slag.

Ne kenegessük a dolgokat: Lázár János e szavaiból következően egyértelműen rasszista.