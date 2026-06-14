tekterrorelhárítási központfeldaraboláshajdu jános
Belföld

Telex: Feldarabolhatják a TEK-et

tek, terrorelhárítási központ, feldarabolás
Mohos Márton / 24.hu
A Terrorelhárítási Központ (TEK) székhelye az ukrán pénzszállítók letartóztatása után 2026. március 6-án.
admin Lányi Örs
2026. 06. 14. 09:41
tek, terrorelhárítási központ, feldarabolás
Mohos Márton / 24.hu
A Terrorelhárítási Központ (TEK) székhelye az ukrán pénzszállítók letartóztatása után 2026. március 6-án.

A Telex több, egymástól független forrásból is úgy értesült: a jövőben feldarabolják a Terrorelhárítási Központot, azaz a TEK-et. A Belügyminisztérium válaszában jelezte: a rendvédelmi szervek működését érintő végleges jogszabály-módosítási tervezet még nem készült el, a szakmai egyeztetések folyamatosan zajlanak.

A hírek szerint többek közt a javaslatok között szerepel, hogy a terrorfelderítés elkerül a TEK-től a Nemzeti Nyomozó Irodához, vagyis az NNI-hez. Ezzel lényegében a TEK-et az egyik legfőbb feladatától fosztanák meg. A TEK másik két fő feladata a személyvédelem és az elfogások – e területeken is várhatók változtatások.

Ha szervezetként meg is marad a TEK, a nevét várhatóan meg fogják változtatni, ugyanis az „politikailag terhelt”. 

A lap szerint minden, a TEK átalakítását szorgalmazó változás komoly előkészületet igényel, mert 2010-es megalakulása óta a TEK-re egyszerre vonatkozik a nemzetbiztonsági és a rendőrségi törvény, ez pedig az ott dolgozók vezénylésére is hatással lehet.

Annak, hogy a Magyar-kormány előbb-utóbb hozzá fog nyúlni a TEK-hez, az első jele volt, hogy a miniszterelnök május végén felmentette pozíciójából Hajdu Jánost, a TEK főigazgatóját, aki egyébként korábban Orbán Viktor személyi testőre is volt.

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