Magyar Péter: Szombaton bemutatom a Tisza külügyi területért felelős vezetőjét

Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán jelezte, hogy szombaton bemutatja a Tisza Párt külügyi területért felelős vezetőjét.
Óriási feladatok várnak rá. Először a valódi magyar szuverenitás helyreállítása
– fogalmazott a pártelnök.
Hozzátette, „megtisztelő, hogy sorra csatlakoznak az ország legismertebb szakemberei a rendszerváltáshoz. És az igazolási időszak még tart”.
A Tisza Párt múlt szombaton mutatta be Kapitány Istvánt, aki gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőként segíti a munkájukat.
