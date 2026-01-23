magyar pétertisza párt
Magyar Péter: Szombaton bemutatom a Tisza külügyi területért felelős vezetőjét

Magyar Péter újabb bejelentésre készül, ezúttal a Tisza Párt potenciális külügyminiszterét mutatja be.
Óriási feladatok várnak a Tisza Párt potenciális külügyminiszterére Magyar Péter szerint. Elsődleges feladata a valódi magyar szuverenitás helyreállítása lesz.

Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán jelezte, hogy szombaton bemutatja a Tisza Párt külügyi területért felelős vezetőjét.

Óriási feladatok várnak rá. Először a valódi magyar szuverenitás helyreállítása

– fogalmazott a pártelnök.

Hozzátette, „megtisztelő, hogy sorra csatlakoznak az ország legismertebb szakemberei a rendszerváltáshoz. És az igazolási időszak még tart”.

A Tisza Párt múlt szombaton mutatta be Kapitány Istvánt, aki gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőként segíti a munkájukat.

