Gazdaság

Januári rezsistop: az energetikai szakértő nem hiszi el, hogy senki nem fizet többet a nagy hideg miatt

Szajki Bálint / 24.hu
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2026. 01. 23. 15:00
Szajki Bálint / 24.hu
A kormány ígérete szerint senki sem fog többet fizetni a fűtésre a januári nagy hideg miatt, mint korábban. Holoda Attila energiaszakértőnek vannak kétségei afelől, hogy ezt az ígéretét be tudja-e tartani a kormány. Szerinte valószínű, hogy a különböző egyedi helyzetek miatt lehetnek fogyasztók, akik kimaradnak a rezsikompenzációból. Az átlagszámítást csak akkor tartaná igazságosnak, ha minden családnál a saját korábbi átlagukhoz viszonyítanának. De vannak fogyasztók, akiknél nem tudni, mennyi lehetett a januári fogyasztás.

A 15 éve nem tapasztalt hideg miatt rezsistopot hirdetett Orbán Viktor miniszterelnök január 21-én. Hogy ez pontosan mit jelent a lakosság számára, azt még nem tudni, de a január 22-ei Kormányinfón kiderült néhány fontos részlet, például az, hogy jövő szerdára készülhet el a részletes terv. Azt is elmondták, hogy várhatóan az előző évek fogyasztási átlaga lesz a rezsikompenzáció alapja.

Holoda Attila energetikai szakértővel beszéltük át a felsejlő részletkérdéseket, illetve, hogy mit gondol a kormányzati tervről.

Átlagfogyasztás? Mihez képest?

Rögtön azzal kezdte, hogy nem tudni, mi az, hogy átlagos januári fogyasztás. Mihez képest számolják majd ezt és kinek? Szerinte

csak annak lenne értelme, és az lenne igazságos, ha minden egyes fogyasztónál megnéznék, hogy mondjuk az elmúlt öt évben mennyit fogyasztott, annak vennék az átlagát, és ahhoz viszonyítanának, a felett kompenzálnának.

Hiszen mindenkinek más a lakása, a fűtési szokásai: van, akinek jól szigetelt a háza és keveset fogyaszt, másnak nincs szigetelése, és sokat fogyaszt. Ez a diktálós gázfogyasztóknál járható út lenne szerinte, és az egyenkénti átlagolás informatikailag is megoldható. Az átalánydíjasoknál viszont nem lehet kimutatni a januári fogyasztást, így azt sem, hogy az mennyivel nőtt az idén.

