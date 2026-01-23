cser-palkovics andrásfideszorbán viktorparlamenti választás 2026
„Könnyebb dolgunk lenne, ha fönt jobban menne az önmegtartóztatás” – fideszes polgármesterek Orbán utasításáról, hogy nyerjék meg a választást

Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI
Orbán Viktor miniszterelnök, Szita Károly kaposvári, Hanusi Péter mátészalkai polgármester és Czunyiné Bertalan Judit területfejlesztésért felelős államtitkár a Fidesz által szervezett országos önkormányzati fórumon 2026. január 19-én.
admin Kozák Dániel
2026. 01. 23. 05:55
Orbán Viktor jobban retteg a vereség lehetőségétől, mint korábban, ezzel magyarázta a 24.hu-nak a választási szakértő, hogy a miniszterelnök a fideszes polgármesterektől várja a parlamenti választás megnyerését. Beszéltünk lelkes és kevésbé lelkes polgármesterekkel is, hogy megtudjuk, miként tesznek eleget a kormányfői ukáznak a választási kampányban.

566 fideszes polgármestertől és 1912 fideszes önkormányzati képviselőtől várja Orbán Viktor, hogy nyerjék meg a Fidesznek a parlamenti választást, mert – miként a miniszterelnök fogalmazott – ha ők nem állnak bele a választási kampányba, akkor ő maga hiába teszi ki a lelkét, nem fognak nyerni.

„Ti vagytok a hivatásosok, meg vannak önkéntesek. Ha a trombita hangja bizonytalan, akkor az önkéntesek nem mozdulnak. És a trombitát nektek kell fújni” – adta ki a feladatot a kormányfő a hét elején tartott országos önkormányzati fórumon a fideszes polgármestereknek és helyi képviselőknek.

Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI Orbán Viktor a Fidesz által szervezett országos önkormányzati fórumon a Budapest Kongresszusi Központban 2026. január 19-én.

Az általunk megkeresett fideszes polgármesterek és helyi képviselők nem ugranak el a feladat elől, bár vannak kevésbé lelkesek is köztük.

Fogalmam sincs, mennyi szavazatot hozhatok a pártnak

