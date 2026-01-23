„Könnyebb dolgunk lenne, ha fönt jobban menne az önmegtartóztatás” – fideszes polgármesterek Orbán utasításáról, hogy nyerjék meg a választást

566 fideszes polgármestertől és 1912 fideszes önkormányzati képviselőtől várja Orbán Viktor, hogy nyerjék meg a Fidesznek a parlamenti választást, mert – miként a miniszterelnök fogalmazott – ha ők nem állnak bele a választási kampányba, akkor ő maga hiába teszi ki a lelkét, nem fognak nyerni.

„Ti vagytok a hivatásosok, meg vannak önkéntesek. Ha a trombita hangja bizonytalan, akkor az önkéntesek nem mozdulnak. És a trombitát nektek kell fújni” – adta ki a feladatot a kormányfő a hét elején tartott országos önkormányzati fórumon a fideszes polgármestereknek és helyi képviselőknek.

Az általunk megkeresett fideszes polgármesterek és helyi képviselők nem ugranak el a feladat elől, bár vannak kevésbé lelkesek is köztük.

Fogalmam sincs, mennyi szavazatot hozhatok a pártnak