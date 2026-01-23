lidia vadim tudororbán viktortortarománia
Síró Orbán-kép előtt szeletelte fel a magyar nemzeti színű tortát a román AUR képviselője

admin Kerner Zsolt
2026. 01. 23. 16:45
Apukám kedvenc tortája, írta a kép mellé Lidia Vadim Tudor, akinek párttárság Orbán Viktor támogatta a kampányban.

Egészen szürreális alkotásról ír a Transztelex. A lap szerint Lidia Vadim Tudor olyan képet rakott ki a Facebookra, amelyen egy magyar trikolorra színezett, magyar címert viselő tortát szeletel fel, miközben hátulról egy síró Orbán Viktor tekint le rá, körbevéve román zászlókkal.

Lidia Vadim Tudor abban az AUR pártban politizál, amely a magyar katonasírok megalázásával futott be, és amelynek vezetőjét, George Simiont Orbán Viktor nyíltan támogatta a román elnökválasztásban. Simionék még Orbánra hivatkozó szórólapokat is osztogattak.

Vadim Tudor annak a Corneliu Vadim Tudornak ajánlotta a képet, aki egyébként az apja, és a Nagy-Románia Párt alapítója is volt.

Apukám kedvenc tortája.

– írta a képhez a képviselő.

