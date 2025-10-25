A Tisza Párt női politikusai nyílt levelet írtak Orbán Viktornak és Vitályos Eszternek a kormány október 23-ai rendezvénye miatt

A nők biztonságának növelése, méltóságuk elismerése és a nők elleni erőszak visszaszorítása egész Magyarország közös ügye. Olyan ügy, amely pártpolitikai határokon felül áll, és egyaránt felelősséget ró az állami döntéshozókra, valamint minden közszereplőre

– kezdik közös nyílt levelekület Forsthoffer Ágnes, a TISZA alelnöke, Bódis Kriszta, a TISZA társadalompolitikai szakértője, Bujdosó Andrea, a TISZA fővárosi frakcióvezetője és Lakos Eszter, a TISZA európai parlamenti képviselője. Hozzáteszik, „ehhez elengedhetetlen, hogy azok, akik a nők elleni erőszakot elkövették, támogatták vagy bagatellizálták, ne jelenjenek meg ünnepelt szereplőként olyan nagy nyilvánosságú eseményeken, amelyeket a kormány szervez vagy támogat.”

A Tisza politikusai azért fordultak Orbán Viktorhoz és Vitályos Eszter kormányszóvivőhöz, mert úgy látják, a csütörtöki Kossuth téri rendezvényen olyanok is felléptek, akik súlyos, nőket érintő ügyekkel kötődtek össze:

Az október 23-i Békemeneten és a Kossuth téri állami ünnepségen olyan közszereplők is részt vettek és látható szerephez jutottak, akik a nyilvánosságban korábban, vagy éppen aznap súlyos, nőket érintő ügyekkel kötődtek össze. Dopeman nőverésre buzdító és erőszakot támogató kijelentései, Curtis által elismert fizikai bántalmazás, valamint Nagy Feró kijelentése, amely szerint a Szőlő utcai javítóintézetben kényszerítés áldozatává vált kiskorú lányok „is kerestek pénzt, mindenki jól járt”, egyaránt olyan megnyilvánulások, amelyek szöges ellentétben állnak a nők védelméről szóló kormányzati kommunikációval.

A Tisza politikusai szerint ezek egyetlen üzenettel bírnak a magyar nők számára: „a nők elleni bántalmazás nem kizáró ok a politikai színpadra lépéshez, sőt bizonyos esetekben ünnepelt státuszt is eredményezhet.” Mint írják, ez az üzenet elfogadhatatlan minden olyan társadalomban, amely a nők biztonságát és méltóságát alapvető értéknek tekinti.

Több kérdéssel fordultak Orbán Viktorhoz és Vitályos Eszterhez:

Elfogadható-e a Magyar Kormány számára, hogy a nők bántalmazásához köthető személyek kiemelt szerephez jussanak állami rendezvényeken?

Miniszterelnök Úr kijelenti-e egyértelműen, hogy a nők méltóságának megsértése politikai haszontól függetlenül elfogadhatatlan?

Tervezi-e Miniszterelnök Úr és Kormányszóvivő Asszony, hogy hivatalosan is elhatárolódnak az ilyen múltú vagy ilyen kijelentéseket megfogalmazó közszereplőktől?

Milyen álláspontot képvisel a Kormányszóvivő Asszony által alapított Bántalmazott Nők Digitális Polgári Kör azokkal a közszereplőkkel kapcsolatban, akik a nők elleni fizikai vagy verbális erőszakhoz köthető ügyekben váltak ismertté, és akik ennek ellenére a Békemenet és állami ünnepség kiemelt szereplői voltak?

Milyen konkrét lépéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy a nők bántalmazásának problémája ne pusztán kommunikációs elem legyen, hanem valós és következetes közpolitikai fellépés tárgya?

A nők biztonsága és méltósága nem lehet kampányeszköz, nem lehet díszlet egyetlen politikai vagy állami rendezvényen sem – zárják a nyílt levelüket.