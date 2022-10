Agyonlőttek egy ukrán karmestert, mert nem akart fellépni az oroszok békekoncertjén

Az otthonában gyilkolták meg orosz katonák Jurij Kerpatenko ukrán karmestert, miután az visszautasította, hogy részt vegyen egy koncerten, amelyet a megszálló oroszok szerveztek Herszonban – írja a Guardian az ukrán kulturális tárca információi alapján.

A koncertre még október 1-én került sor az elfoglalt városban, az oroszok célja vele hivatalosan a béke előremozdítása volt. Az est során a tervek szerint fellépett volna a Gileya nevű kamarazenekar is, ám annak vezetője, Kerpatenko kategorikusan megtagadta, hogy a szereplésével legitimálja az eseményeket. Mivel nem működött együtt, az ukránok szerint az oroszok agyonlőtték a művészt, aki a Mikola Kulish Zenei és Drámai Színház vezető karmestere is volt.

A gyilkosságot az ukrán és a nemzetközi művészi körök képviselői is egyöntetűen elítélték, sokan most a külföldön élő vagy külfödre menekült orosz művészeket szólítják fel, hogy végre ők is emeljék fel a hangjukat a megszállás borzalmai ellen.