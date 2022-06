Még mindig blokkolja az Orbán-kormány az uniós szankciókat, most az orosz egyház fejét védve

Az Eurologus szerint ma kellett volna véglegesíteni az olajembargót tartalmazó szankciókat, de ezt még nem sikerült megtenni.

One reason why EU’s Coreper not signed off sixth Russia sanctions package yet: Hungary, which got an oil embargo carveout, is still demanding Patriach Kirill is removed from sanctions list, my sources say.

— laurence norman (@laurnorman) June 1, 2022