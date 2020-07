Piszok drága lett a szállás a Balatonnál

Egy régóta vissszajáró vendég eddig 250-270 ezer forintot fizetett a szállásért Balatonszéplak-alsón két hétre, most a tulaj 700 ezer forintot kért volna ugyanezért a szállásért – de elmondása szerint ez drágább lenne, ha nem lenne visszatérő vendég. Ezért az illető inkább Horvátországba megy nyaralni, ott megússza a szállást 240 ezer forintból – említett egy esetet a Pénzcentrum.

A portál másik olvasója ugyanazt az apartmant szerette volna kibérelni két hétre most is, mint a korábbi években. Eddig 350 ezer forintért meg tudta tenni, most egymillióba fájt volna. Ezért inkább nem mennek nyaralni.

A Pénzcentrum annak próbált utánajárni, hogy vajon csak egyedi esetek ezek, vagy általános jelenség, hogy igazán megdrágult a nyaralás, a szállás a Balatonnál.

Több oka is van a bizony általánosnak mondható jelentős drágulásnak. Egyrészt idén a járványhelyzet miatt a kormányzati szereplők is rendre hangsúlyozzák, több Balaton, kevesebb Adria. Másrészt meg a SZÉP-kártyára tölthető extra pénzekkel is a belföldi turizmust akarják erősíteni, és ezekre

az extra pénzekre reagálnak a szállásadók, hiszen aki a kártyával utazik, az kevésbé árérzékeny, mit az, aki a zsebből állja, készpénzzel fizet a szolgáltatásokért. Tehát a SZÉP kártáyknak lehet egyfajta árfelhajtó hatásuk

– mondta a portálnak Bártfai Endre, a BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának mesteroktatója. Ő is azt hallja, hogy másfélszeres áremelés van.

Mörk László, a Magánszállásadók Országos Szövetségének elnöke is hasonló tapasztalatokat szerzett az elmúlt hetekben, hónapokban: „A drágulás általános tendencia, ám ez elég sok okra vezethető vissza, nem kizárólag a covid miatt alakult így. Egyrészt ugye bevezették a TFH-t, a Turizmusfejlesztési hozzájárulást, amit ugyan az idén még nem kell befizetni, de már beárazták a szállásadók valamelyest.”

Meg azt is nézni kell, hogy a járványhelyzet miatt a magánszállásokon többször előfordul, hogy két vendég között 1-2 napot kihagynak a szállásadók, addig fertőtlenítik a helyet. Akkor tehát nincs bevétel, de a kiadás kissé megnő. Ezt kompenzálni akarják.

Mörk megemlítette még, hogy

területileg nagy a szórás: a falusi turizmusban például nem emelkedtek olyan mértékben, sőt, a termálvárosokban sem, viszont a Balatonon iszonyatos volt a drágulás.

Kiemelt kép: Fotó: Mohos Márton /24.hu