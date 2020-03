A koronavírus megoldotta: Komló fideszes polgármestere egyedül fogadta el a költségvetést

A szerdán bejelentett rendkívüli jogrend nagyon sok új jogosítványt ad a polgármesterek kezébe. Többnyire azért, hogy ezekkel a megnövekedett feladataikat el tudják látni.

A veszélyhelyzet hirtelen helyi diktátort csinál a polgármesterekből A katasztrófavédelmi törvény alapján a képviselő-testületek jogköreit a polgármester gyakorolhatja. Több fővárosi kerület a kormányhivatal iránymutatását várja.

A Szabad Pécs azt írja, Polics József, Komló fideszes polgármestere élt is az új jogköreivel. Csütörtökre testületi és bizottsági ülések is meg voltak hirdetve, amelyeket lemondott, majd tájékoztatót tartott a helyi képviselőknek, hogy egyedül elfogadta a város 2020-as költségvetését. A helyi média üzemeltetésére és helyi kommunikációs feladatokra szóló tervezett döntést is lefújta, és döntött arról, hogy ahelyett pályázatot írnak ki napokon belül, gyors döntéssel.

Ez azért érdekes, mert Komló egyike azoknak a városoknak, ahol ellenzéki többség, de fideszes polgármester van, így viszonylag nehezen tudtak volna megegyezni a költségvetésről. Ezt a vitát oldotta most fel a koronavírus miatti különleges jogrend.

Polics emellett arról is döntött, hogy a veszélyhelyzet végéig lenullázza a tiszteletdíjakat, így a képviselők fizetés nélkül maradnak.