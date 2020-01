Tiborczék lakását használta az állami megrendelésekkel kitömött cég tulajdonosa

A szépen gyarapodó Symmetria Magyarország Zrt. társtulajdonosa, Griecs-Farkas Emese kapcsolatban is áll Tiborcz Péterrel, a miniszterelnök vejének testvérével.

Bár az utóbbi időben a NER informatikai üstököseként a Mészáros Lőrinctől a korábbi jobbkezéhez, Jászai Gellérthez vándorolt 4iG Nyrt.-t szoktuk emlegetni, néhány éve még egy másik cégről suttogták azt, hogy a legmagasabb körökhöz van bekötve. Ez a vállalat a Symmetria Magyarország Zrt., amely ugyancsak szépen gyarapszik, és az iparági pletykák szerint a Tiborcz család, közelebbről Tiborcz István bátyja, Tiborcz Péter befolyása alatt áll.

A szóbeszédet a cégadatok alapján nem lehetett igazolni, Tiborcz Péter neve ugyanis nem fordul elő a bejegyzések között, és ránézésre nem sokat mond a Symmetria jelenlegi többségi tulajdonosa, Griecs-Farkas Emese, illetve az ügyvezető, Teasdale Harold neve sem. Annyit lehetett megállapítani, hogy a Symmetria körül rendre olyan emberek bukkannak fel, akik családi vagy üzleti vonalon kötődnek Tiborczékhoz, és egyre-másra esnek be a céghez a közpénzes megrendelések, például a Zala Megyei Kormányhivataltól, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól, a Lechner Nonprofit Kft.-től, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től vagy éppen a Magyar Fejlesztési Banktól és a Belügyminisztériumtól.

Tiborcz-nyomok a Symmetria körül A Symmetria környékét bőven átszövik a Tiborcz-szálak. A jogelőd cég projektmenedzsere, Bertha Péter a nagyanyja révén rokonságban áll a Tiborczokkal, Berthát pedig korábban olyan Tiborcz-cégekbe vették be tulajdonostársnak, amelyek közelébe a miniszterelnök veje legfeljebb bizalmasát, Hamar Endrét engedte, és amelyek révén a rokon közel került olyan ügyekhez, mint az Elios-botrány és a keszthelyi kikötő megszerzése. Árulkodó volt Zibriczki Béla megjelenése is a Symmetriában, ő jelenleg is Bertha tulajdonostársa a külgazdasági tárca kereskedőházi hálózatába bevont Syncope-Project Befektető és Tanácsadó Kft.-ben. Tavaly év végén pedig az Átlátszó vette észre, hogy Tiborcz Péter vezérigazgató lett egy olyan cégben — a TransCon Húngaro Zrt.-ben — , amely a Symmetria-Syncope csoport kvázi testvérvállalata.

Ezeknél egyértelműbb bizonyíték is akad azonban a Symmetria-Tiborcz összefonódásra: mint a 24.hu megtudta, a Tiborcz család V. kerületi, Báthory utcai lakását használta az utóbbi években milliárdos állami megrendelésekkel kitömött Symmetria Magyarország Zrt. többségi tulajdonosa, Griecs-Farkas Emese. A 89 négyzetméteres ingatlanban jelenleg Tiborcz Péter cégei működnek.

A lakást 2016-ban vásárolta meg Orbán Ráhel férje, Tiborcz István, hogy alig fél év múlva elajándékozza édesapjának, Tiborcz Sándornak.

A lakásban működtette egyéni vállalkozását Griecs-Farkas — ekkor a Symmetria Magyarország Zrt. igazgatósági tagja, jelenleg többségi tulajdonosa — egészen addig, amíg Tiborcz Sándor 2018 februárjában tovább nem ajándékozta a lakást a másik fiának, Tiborcz Péternek, aki a cégbírósági adatok szerint jelenleg is itt él, és ide jegyeztette be a vállalkozását is.

Sőt, ebben az idővel a Tiborcz család három tagja által is tulajdonolt lakásban volt a Choridon Kft. székhelye is: ezt a céget Griecs-Farkas Emese Teasdale Haroldtól, a Symmetria jelenlegi ügyvezetőjétől vásárolta meg.

Az ingatlan tulajdonviszonyait itt tekintheti át:

A jogász végzettségű Tiborcz Péter a Fidesz tagja volt, pártkarrierje a 2006–2010-es ciklusban a Fejér Megyei Közgyűlés fideszes alelnöki posztjáig repítette, de dolgozott a bicskei önkormányzatnál és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak (NFM) is, majd 2014 nyarán a NAV informatikai fejlesztési főosztályának vezetője lett. Ő volt a jelenleg felszámolás alatt álló HCS Experts Kft. ügyvezetője, ennek a neve előkerült a Microsoft-botrányban is.

Griecs-Farkasról már nehezebb konkrétumokat mondani: a szektorra rálátó forrásaink szerint az informatikai területen gyakorlatilag ismeretlen. Ami biztos, az az állammal való egykori kapcsolata: Tiborcz Péterhez hasonlóan őt is tanácsadóként foglalkoztatta az NFM.

A minisztériumtól a Symmetriáig A 33 éves Griecs-Farkas Emese neve a sajtóban elsőként egy 2011-es HVG-cikkben jelent meg: az írás apropója az volt, hogy 18 millió forint közpénzt költöttek el arra, hogy a magyar delegáció részt vegyen a mexikói Cancúnban megtartott klímacsúcson. A küldöttségnek voltak olyan tagjai, akik a fejlesztési vagy a külügyi tárcát képviselték, ám akadtak olyanok is, akiknek a jelentétét nehezebben lehetett indokolni. Közéjük sorolták Griecs-Farkast, aki ekkoriban az Egészségbiztosítási Felügyeletnél dolgozhatott. A Hivatalos Értesítő 2013. májusi száma szerint nem távolodott el a közszolgálattól: az NFM személyügyi híreiben találkozhatunk a nevével ismét, januárban áthelyezéssel új pozíciót kapott a közigazgatási államtitkártól: az NFM szakmai tanácsadója lett. 2015 áprilisában közös megegyezéssel távozott a minisztériumból.

Zibriczki Béla 2014-ben társtulajdonosként került a Symmetria jogelődjéhez, amit két év múlva zrt.-vé alakítottak. A cégbírósági papírok szerint ekkor, a fordulat előtt került a céghez Griecs-Farkas Emese, akit 2016 szeptemberétől külsős megbízással foglalkoztattak, önálló cégjegyzési joga nem volt. Valószínűleg ezért volt szükség egyéni vállalkozására. Griecs-Farkas 2018-ban – Teasdale Harold jelenlegi kisebbségi tulajdonostársával együtt – Zibriczki üzletrészéből vásárolt, így már tulajdonosként jelent meg a milliárdos forgalmat bonyolító cégnél.

Teasdale Harold ügyvezető lapunknak megerősítette, hogy ő és Griecs-Farkas is ismeri Tiborcz Pétert, és személyesen válaszolt a cége kapcsolatrendszerét feszegető kérdéseinkre. Rákérdeztünk az informatikai berkekben készpénzként kezelt pletykára, miszerint tulajdonostársa, Griecs-Farkas Emese magánéleti kapcsolatban áll Tiborcz Péterrel, mire azt válaszolta:

Úgy tudom, hogy van kapcsolatuk egymással. Az, hogy ez mennyire szoros – élettársi, házastársi –, erre nem tudok válaszolni, és nem is tisztem.

A cégvezető szerint azt az eldöntendő kérdést, hogy kapcsolatban állnak-e a Tiborcz családdal, nem lehet megválaszolni egy igennel vagy nemmel.

Tiborcz Istvánnal semmilyen üzleti kapcsolatban, sem én, sem az igazgatóság, sem a tulajdonosi kör nem áll. Biztosan vannak, akik szeretnének vele kapcsolatban lenni, és lehet, hogy nekünk is könnyebb lenne, de mi a saját utunkat járjuk. A Tiborcz családra vonatkoztatva: Tiborcz Péterrel évekre visszanyúló, szoros és régi jó kapcsolatom van, de ez egy baráti kapcsolat.

Sőt: Teasdale Harold szerint üzleti ügyekről nem is beszélnek.

Dr. Tiborcz Péterrel van egy személyes, jó kapcsolatom, de elképzelhető hogy a Tiborcz családdal másnak is van kapcsolata a cégen belül. De talán ugyanolyan esélye van, hogy a Gyurcsány vagy a Medgyessy családdal is lehet kapcsolata bizonyos kollégáinknak. Multinacionális környezetben szocializálódtam, nem az alapján veszek fel senkit, vagy tartom a cégen belül, hogy milyen a származása vagy a családfája.

Nem tud a cégről, amit vezetett

Teasdale Harold arról is beszélt, hogy Griecs-Farkas Emesét 2015-2016 táján ismerte meg a Syncope-Projekt Kft.-n keresztül. Mint mondta: ekkoriban a jelenleg felszámolás alatt álló cég a „helyét kereste a világban”, magyar innovációkat segítettek a nemzetközi piacra, Griecs-Farkas Emese pedig a nemzetközi piac ismeretével támogatta az üzleti stratégia létrehozását. A Symmetria Magyarországnál is hasonló területen dolgozik.

Beszélgetésünkben szóba került Tiborcz Péter új cége, a TransCon Húngaro Zrt., amely ugyanabban az irodaházban működik, ahol 2018 közepéig a Symmetria tevékenykedett.

Fogalmam sincs, hogy ennek a cégnek hol a székhelye, vagy éppen ki vezeti. Az ottani ügyvezetőt kellene megkérdezni. De igen, a Symmetriának volt ott székhelye

– mondta, majd jelezte, csak véletlenről lehet szó. Mindenesetre érdekes, hogy az üzletember nem tud sem a cégvezetőről, sem a székhelyről: a vezérigazgatói posztot Tiborcz Péter éppen tőle vette át 2018 nyarán, a vállalkozás pedig az alapítása óta nem költözött. Teasdale Harold értesüléseinket megerősítve elismerte, hogy Tiborcz Péter járt a Symmetria jelenlegi székhelyén.

Diszkrimináció lenne

Teasdale Harold szerint „súlyos diszkrimináció” lenne, ha bármely kollégáját családi kapcsolatai vagy származása miatt utasítaná el. A kérdéseinkben felvetett esetleges összeférhetetlenség pedig számára értelmezhetetlen, hiszen a közbeszerzési eljárásokban csak az objektív feltételeket – például a referenciákat, illetve a megajánlott árat – veszik figyelembe, azt nem, hogy a cég tulajdonosai, vezetői milyen magánéleti, családi kapcsolatban állnak egymással. Tiborcz Péterrel pedig, mint mondta, nem beszélget a közbeszerzésekről, nem kéri sem a segítségét, sem a tanácsát.

A cégvezető szerint bevételeiknek csak minimális részét teszik ki a közbeszerzéseken elnyert munkák, azonban arról beszélt, hogy alvállalkozóként segítik a 4iG Nyrt.-t, a T-Systems Nyrt.-t és a Delta Csoportot is.

Konkrét munkákról nem beszélt, a korábban több szakmai forrásunk által említett országos e-jegyrendszer kialakításában való közreműködésüket nem erősítette meg. (Az országos e-jegyrendszer a jelenlegi állás szerint több mint 11 milliárd forintba kerül: a 4iG Nyrt. és a T-Systems Zrt. konzorciuma nyerte el. Bővebben itt olvashat róla.) A beszélgetésben többször előkerült, hogy a Symmetria elsősorban a külföldi piacra készül, viszont az említett három társaság akkora szeletet hasít ki a magyar piacból, hogy nem lehet kikerülni a velük való együttműködést. Ahogyan az állami megrendeléseket sem: Teasdale Harold szerint gyakorlatilag csak az állam tud bizonyos hatalmas, átfogó projekteket megvalósítani, így aki ilyen jellegű feladatokban részt akar venni, állami megrendelésen fog dolgozni. Hogy ez esetükben melyik nagy állami projektet jelenti, nem tudtuk meg.