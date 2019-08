Felmondtak a dolgozók, leállt a konyha a Vakok Állami Intézetében

Egyre nagyobb a létszámhiány a Vakok Állami Intézetében (VÁI), ahol — nevük elhallgatását kérő dolgozók elmondása szerint — felmondott már a szakács és a konyhai kisegítők csapata is — írta meg a Népszava.

A lap szerint az alkalmazottaknak ez azért különösen fájó pont, mert az alacsony fizetések mellé a kedvezményes munkahelyi étkezés volt az egyetlen kedvezmény, amit kaptak. Forrásaik arról számoltak be, hogy a néhány éve végzett 1 milliárdos nagyságrendű épületfelújítás során vadonatúj konyhát aottk ki a régi, elavult helyett, ez most leállt. Az intézet lakóinak külsős cég fog ételt szállítani.

A Népszava által ismertetett levél szerint folyamatos az elvándorlás, és egyre több a betöltetlen álláshely is. A lap megkérdezte az intézet vezetőit és a fenntartót, mit tesznek a dolgozók megtartásáért, ám a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lapzártájukig nem adott engedélyt a megszólalásra a VÁI igazgatónőjének.

Ennek megfelelően csak a nyilvános adatok között tudtak keresgélni: a meghirdetett állások közt szakácsot és kisegítőt is keresnek, a pályázat 26-án zárul, ami azt mutatja, még nem adta fel teljesen az intézet a reményt, hogy megtarthatja a saját konyhát. Az is biztos ugyanakkor, hogy ápolóból és fejlesztő pedagógusból kevesebb van a szükségesnél, de hiányzik adminisztratív dolgozó, raktáros, sőt segédmunkás is. Az intézet 221 álláshelyéből 152 közalkalmazotti, a többiek a munka törvénykönyve hatálya alá tartoznak, még a szakdolgozóknál is kisebb fizetésért.

