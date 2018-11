Az Európai Tanács elnöke: Elítélem az orosz agressziót

Donald Tusk Twitteren szólalt meg a kercsi incidensről:

– írta az Európai Tanács elnöke, hozzátéve, hogy egyeztetett az ukrán elnökkel, és találkozni fog a nap folyamán ukrán tisztviselőkkel. Tusk azt is kijelentette, hogy Európa egységes marad Ukrajna támogatásában.

I condemn Russian use of force in Azov Sea. Russian authorities must return Ukrainian sailors, vessels & refrain from further provocations.

I discussed situation with Pres. @poroshenko and will meet his representatives later today.

Europe will stay united in support of Ukraine.

