Fordulat az európai autópiacon: élre kerültek az elektromos járművek

Először haladták meg a teljesen elektromos autók eladásai a benzines járművekét az Európai Unióban, tavaly decemberben – írja a Reuters az ACEA autóipari érdekképviseleti szervezet kedden közzétett adataira hivatkozva.

Az akkumulátoros elektromos járművek (BEV) regisztrációja jó indikátor, ha az eladások számáról számáról van szó. Az innen származó adatok azt mutatják, hogy az elektromos autók a tágabb európai piacon is megelőzték a benzines autókat. Az autóeladások a kontinensen immár a hatodik egymást követő hónapban mutattak éves növekedést, ehhez a piachoz hozzátartozik Nagy-Britannia és Norvégia is.

A kínai márkák – mint például a BYD, a Changan és a Geely – egyre erősödő versenyhelyzetet teremtenek az európai piacon, miközben az olyan európai gyártók, mint a Volkswagen és a BMW, szintén új elektromos modellekkel jelennek meg.

Az Európai Unió épp decemberben mutatta be azt az intézkedési tervét, amely szerint feladná a belső égésű motoros autókra vonatkozó, 2035-től érvényes tilalmat. A döntés mögött az autógyártók nyomása áll, akik a kínai versenytársak kihívásaival, az amerikai importvámokkal és az elektromos autók nyereséges értékesítésének nehézségeivel küzdenek. A szakértők ennek ellenére arra számítanak, hogy az elektromos járművek piaci részesedése tovább nő Európában.

Chris Heron, az E-Mobility Europe főtitkára szerint az európai márkák alkalmazkodni kezdtek a helyzethez, vagyis új, megfizethetőbb elektromos autókat dobnak a piacra, miközben az egyes országok új támogatási programokon törik a fejüket. A szakértő úgy fogalmazott:

Biztosak vagyunk benne, hogy az eladások egész Európában tovább nőnek 2026-ban.

Lássuk a konkrét adatokat!

Az EU-ban, Nagy-Britanniában és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országaiban decemberben a elektromos autóregisztrációk az alábbiak szerint alakultak:

a Volkswagen és a Stellantis regisztrációi 10,2 százalékkal, illetve 4,5 százalékkal emelkedtek,

a Renault esetében 2,2 százalékos visszaesés történt,

a Tesla regisztrációi 20,2 százalékkal estek vissza a hónapban,

miközben a BYD regisztrációi 229,7 százalékkal emelkedtek.

Az EU-ban, Nagy-Britanniában és az EFTA-országokban az autóeladások decemberben 7,6 százalékkal, 1,2 millió járműre nőttek, 2025 egészében pedig 2,4 százalékkal, összesen 13,3 millió darabra emelkedtek. Ez az elmúlt öt év legmagasabb volumene, bár még mindig jóval elmarad a járvány előtti szintektől – közölte az ACEA.

Matthias Schmidt független autóipari elemző szerint a benzines eladások csökkenése részben annak köszönhető, hogy egyes modelleket „enyhe hibridként” sorolnak át, amelyek csak mérsékelten járulnak hozzá a kibocsátás csökkentéséhez.

Még nagyjából fél évtizedbe telik, mire a tisztán elektromos autók valóban megelőzik a belső égésű motoros modelleket a régió egészében, de ez mindenképpen egy kezdet

– fogalmazott a szakértő.