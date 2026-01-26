europolihernádi zsoltlngusa
Hernádi Zsolt: Az EU az orosz energiahordozókat amerikai LNG-re cserélte

2026. 01. 26.
Hernádi Zsolt szerint az Európai Unió az orosz energiát valójában nem kiváltotta, hanem amerikai LNG‑re és kínai technológiára cserélte, miközben az importfüggőség alig csökkent. Mindeközben az EU Tanácsa 2027‑re teljes tilalmat vezet be az orosz gázra, amit a magyar kormány jogi úton támad meg.

Hernádi Zsolt szerint az EU energiaszuverenitása nem valódi függetlenedést jelentett, hanem függőségváltást. Az orosz energiáról való leválás teret nyitott az amerikai LNG‑nek, miközben a megújuló technológiákban Kína dominál, így az unió továbbra is erősen importfüggő. 2019 és 2023 között az EU energiaimport‑függősége alig csökkent, 60 százalékról 58 százalékra – jelentette ki.

Az EU 2024-ben több mint 100 milliárd köbméter LNG-t importált, ennek közel fele az USA-ból érkezett, miközben a napelemek és akkumulátorok 90 százalékban Kínából jönnek. A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója szerint ez újabb stratégiai kiszolgáltatottságot hozott létre, miközben a dekarbonizáció elsődlegessége versenyképességi és szuverenitási problémákat okoz.

Példaként Kína modelljét említi: párhuzamosan növeli saját energiatermelését, készleteket halmoz fel, és így csökkenti függőségét. Az EU ezzel szemben főként szabályozással próbál haladni.

Több útvonalra van szükség

Hernádi az MCC konferenciáján kiemelte, hogy a tagállamok adottságai eltérők, Magyarország és más szárazföldi országok pedig ellátási útvonal‑kockázattal is szembesülnek. Szerinte több forrásra és több útvonalra lenne szükség:

a szuverenitás kulcsa a minél több forrás és minél több ellátási útvonal.

Úgy véli, a mostani dekarbonizációs célok irreálisak, nagyobb rugalmasságra és a piactér erősítésére lenne szükség. A válságálló energiabiztonság szerinte az állam stratégiai iránymutatásával és a vállalatok beruházásaival együtt jöhet létre. A MOL már évtizedek óta regionális szereplőként építkezik, ami szerinte az olajipari szuverenitás alapja.

Végül hozzátette: a szuverenitást magunknak kell megteremteni, amihez elengedhetetlen, hogy a vállalatok a profitjukat vissza tudják forgatni fejlesztésekbe.

Az EU teljesen kivezeti az orosz gázt, Magyarország bírósághoz fordul

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta azt a rendeletet, amely 2027‑re teljesen megszünteti az orosz eredetű vezetékes gáz és LNG importját. A tilalom fokozatosan lép életbe: az LNG‑re vonatkozó teljes tiltás 2027 elején, a vezetékes gázé 2027 őszén válik véglegessé. A tagállamoknak március 1‑ig nemzeti terveket kell készíteniük a gázellátás diverzifikálására, és minden fennmaradó orosz gázszerződésről értesíteniük kell a hatóságokat.

A magyar kormány szerint a rendelet „jogi csalással” jött létre, mert tartalmilag szankciónak minősül, amelyet egyhangúlag kellett volna elfogadni. Szijjártó Péter bejelentette: Magyarország az Európai Bírósághoz fordul a jogszabály megsemmisítéséért. Orbán Viktor közölte: a döntés veszélyezteti az energiaárak stabilitását, és a rezsicsökkentést meg kell védeni.

