Boldog-boldogtalan keresi a pénzét és a készletét a hatalmasra duzzasztott agrárcégnél

Áll a bál a Bászna Gabona Zrt. nevű méretes kelet-magyarországi agrárcégnél, ahol készlethiány állt elő, a gazdák pedig a pénzüket követelik, írja a Telex.

A lapnak az érintettek arról számoltak be, hogy még mindig abban reménykednek, hogy a cég valahogyan úrrá lesz a helyzeten, vagy úgy, hogy jön egy befektető, vagy úgy, hogy a választások előtt a politika nem hagyja bedőlni a vállalatot, amihez egyébként Kósa Lajos fideszes politikus családjának is volt köze.

A cikk szerint a mátészalkai Bászna Gabona Zrt. piaci mozgásait nem nagyon értették a környéken, de az biztos, hogy lehetetlen volt őket megkerülni. Növekedésük exponenciális is volt az utóbbi években: 2021-ben 1 milliárd forint, 2022-ben 3 milliárd forint, 2023-ban 8,2 milliárd forint, 2024-ben 15 milliárd forint volt a Bászna Gabona bevétele.

A gondot az jelentheti, hogy a nagy aktivitás közben ugyanis csak nőtt a hitelállomány, a rövid és a hosszabb hitelek állománya is több milliárd forintos lett. A kialakult helyzetről egy neve elhallgatását kérő kereskedő azt mondta,

én azt hallottam, hogy most csak ketten keresik a pénzüket és a készletüket: boldog és boldogtalan.

A cég a Telex szerint sokaknak tartozik, többféle áruból van készlethiány, éppen ezért egyes vevők és finanszírozók is kértek közraktári intézkedéseket.

A Bászna Gabona iszonyatosan gyorsan szerzett üzleteket, ennek révén sok versenytárs vagyis kisebb kereskedő tönkrement, és a nagyobbak közül is akadt, aki a megyében teljesen visszaszorult. Olyan áron vállaltak betakarítást, amiről nehezen látható, hogy hogyan jöhetett ki, és olyan áron adtak terményt, amin csak veszteség lehetett.

A helyzet miatt vannak gazdák, akik már „egyenesítik a kaszát”, ők nem tudnak milliós veszteségeket lenyelni. Más pedig azon kesergett, hogy a kelet-magyarországi gabonapiacot rendre szétcsapják ezek a pünkösdi királyságok.

A versenytársak azt mondják, hogy ezen a piacon mindig van vita, határidőkről, minőségről, víztartalomról, abból élnek a kereskedők, hogy mindenki mást gondol a piac alakulásáról. Az viszont nyugtalanító, ha valaki több nagy vevőnek nem tudja kiadni a kifizetett árut. Ha van olyan befektető, akinek valamiért érdemes megmentenie a helyzetet, akkor persze minden múltbeli tett korlátlanul „rendbe rakható”: aki most azon retteg, hogy bukik, ha megkapja a pénzét, a terményét, ilyen esetben már nem szokott pattogni. Most azonban olyan sok a kárvallott, hogy ez nem lesz könnyű menet, olvasható a cikkben.