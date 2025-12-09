Vitézy Dávid vasútrombolónak tartja Lázár Jánost

Vitézy Dávid szerint a kormány Lázár János javaslatára 24 óra alatt összesen 24 milliárd forintot vont el a MÁV-tól. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője közösségi oldalán arra reagált, hogy Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a 18 milliárd forintot vettek el a vasúti fejlesztésektől, viszont a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjának 29 milliárd forintos túllépését jóváhagyták, a mohácsi Duna-hídra pedig jut még több mint 60 milliárd forint

Vitézy Dávid azt írta: az eredetileg 20 milliárd forintos idei vasútfejlesztési keretet Lázár János nem költötte el. Ironikusan hozzátette: nyilván olyan jó állapotban van a magyar vasút, hogy nem volt mire, ezért 18 milliárdot év végén átcsoportosítanak autópályákra, a teljesen felesleges, túlméretezett Mohácsi hídra.

Ízlelgessük egy kicsit: a hazai központi költségvetésben eleve alig volt vasútfejlesztési forrás (míg a cseheknél 1000 milliárd forint volt idén, nálunk húsz), de végül még annak a 90 százalékát is autópályákra költjük.

A 24 milliárd forint úgy jön ki, hogy kiderült az is, megszüntetik a kamionok vasútra terelésére szolgáló úgynevezett egyeskocsi-támogatást, ami eddig 6,7 milliárd forint volt. Vitézy szerint a pénz a vasúti árufuvarozó cégeken keresztül pályahasználati díj formájában visszafolyt a MÁV büdzséjébe,

eleve így volt kitalálva a támogatási rendszer – kamion helyett szállíts vasúton, és az állam annyival támogat, amennyit befizetsz a MÁV-nak.

Ezt a pénzt a MÁV pályafejlesztésekre fordította éppen az olyan vonalakon, ahol a vasúti árufuvarozás segít életben tartani a vidéki vasúti hálózatot. Tehát újabb vidéki regionális vasútvonalak kerülnek veszélybe Lázár döntése nyomán – tette hozzá. Végül így summázott.