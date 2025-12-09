Jön az év vége, elindult az állami pénzszórás

Előirányzat-túllépésről és -átcsoportosításról döntött a kormány. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint az Egészségbiztosítási Alap Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás jogcímcsoport előirányzatát 35 milliárd forinttal azonnal megemelik. Ezek azok a gyógyszerek, amelyekről a Batthyány-Strattmann Alapítvány dönt. König Róbert miniszterelnöki biztos a Népszavának hétfőn éppen arról beszélt, hogy reméli, sikerül orvosolni a közalapítvány körüli anomáliákat.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt döntés szerint a kormány azt is jóváhagyta, hogy a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjának kiadási előirányzatát legfeljebb 29 milliárd forinttal túllépjék, illetve elrendelt egy csaknem 89 milliárd forintos azonnali és egyszeri átcsoportosítást is.

A Portfolio.hu szerint utóbbi legnagyobb nyertese 63,7 milliárd forintos plusz összeggel a Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat építése. A Külgazdasági és Külügyminisztérium is kapott pluszban csaknem 16 milliárd forintot beruházás ösztönzési előirányzatra, a Kulturális és Innovációs Minisztérium pedig művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatására 5 milliárdot. forintban részesült. Ezeknek a plusz finanszírozásoknak a fedezetét több más kiadási tétel lecsippentésével szedte össze a kormány.

November végéig egyébként az államháztartás központi alrendszere 4070,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, így a deficit elérte volna az éves törvényi előirányzat 99 százalékát, ha időközben a hiánycélt nem emelik 5055 milliárd forintra. A Portfolio.hu szerint ebbe az 5055 milliárd forintra emelt éves pénzforgalmi hiánykeretbe még jelentős decemberi deficit is belefér, vagyis a kormány belekezdhet a szokásos év végi kiköltekezésébe is akár.