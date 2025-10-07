Több ponton módosítják az Otthon Start feltételeit

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start egyes feltételeit módosító kormányrendelet tervezetét, melyben az első hónap tapasztalatai alapján beérkezett javaslatok, észrevételeket alapján alakították át az elvárásokat, vette észre a Bankmonitor.

A lap cikke szerint eddig legfeljebb egy ingatlanban lehetett 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada a program iránt érdeklődőknek, de megjelent az előírásra egy könnyítés: a tervezet szerint nem probléma, ha egy időben két a fentieknek megfelelő ingatlantulajdon volt, amennyiben az új ingatlan megszerzését követően a korábbi ingatlanban a tulajdonjog legfeljebb 180 napon belül megszűnt. Erre a módosításra azért van vélhetően szükség, mert előfordulnak olyan esetek, amikor egy korábbi ingatlan eladásánál és egy új lakás vásárlásánál technikailag néhány napig mindkét lakásban volt résztulajdona az Otthon Start igénylőjének. Eddig ez a helyzet nem volt elfogadható.

Ezen felül még három könnyítési elem van a meglévő ingatlanokkal kapcsolatban:

nem jelent problémát, ha a korábban meglévő belterületi lakóingatlant elbontotta, elbontatta az igénylő, vagy a bontást a hatóság elrendelte.

nem jelent problémát, ha legfeljebb 15 millió forint értékű belterületi lakóingatlana van/volt az érdeklődőnek. (Meglévő ingatlannál az aktuális érték, korábban eladott lakás esetében pedig az eladási ár számít ebből a szempontból.)

és nem jelent problémát, ha haszonélvezettel terhelten szerezte a belterületi lakóingatlant az érdeklődő és ugyanazon haszonélvező jelenleg is bent lakik az ingatlanban. (Már eladott lakás esetében az az elvárás, hogy a haszonélvező az értékesítés pillanatáig a lakásban kellett éljen.)

Megjegyzik, utóbbival kapcsolatban korábban a jogszabályban nem volt egyértelmű, hogy a haszonélvezettel terhelt, de korábban eladott ingatlanok is megfelelőek-e amennyiben a kérdéses haszonélvező végig az ingatlanban lakott. A tervezet alapján ez egyértelműen jó lesz. A másik két pont kapcsán inkább olyan szöveges pontosítások történtek, amelyek nem befolyásolták érdemben az eddigi általános értelmezést.

Van két további könnyítés a TB jogviszony igazolásával összefüggésben is. Eddig elfogadható volt mind a 2 éves, mind a szigorúbb 180 napos időszakban az az eset, ha egy magyar állampolgár Magyarországon dolgozott valamilyen nemzetközi szervezetnek és emiatt külföldi TB jogviszonnyal rendelkezett. Ezt az elemet kibővítették az Európai Unió intézményének az EGT területén munkát végző magyar állampolgárokra is. Így például egy Brüsszelben az EU egyik intézményének dolgozó magyar állampolgár akkor is jogosult lehet a támogatott hitelre, ha a munkaviszonya miatt külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik.

A módosítás alapján nem kell teljesíteni a TB jogviszonyra vonatkozó elvárást az alábbi esetekben:

Ha az igénylő gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Ha az igénylő megváltozott munkaképességűnek minősül.

A jelenlegi szabályok értelmében építkezéseknél van egy olyan időpont, amelynél korábban megkezdett építkezések nem finanszírozhatók Otthon Start hitelből. A 2022. január elsejét követően tett egyszerű bejelentések, véglegessé vált építési engedélyek mellett megkezdett építkezések finanszírozhatók a támogatott hitelből. Ez viszont most megszűnne, a határidő kikerülne a szabályok közül, vagyis a korábban megkezdett építkezésekre befejezésére is lehetne fordítani a támogatott hitelt.

Mindeközben az ÉVOSZ elnöke felkérdezte Orbán Viktor, hogy hol marad a szeptemberre ígért otthonfelújítási támogatás.