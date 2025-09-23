Van már egy elég látványos hatása az Otthon Startnak az ingatlanpiacra

Átlagosan harmadával rövidült az ingatlanok értékesítési ideje tavaly augusztushoz képest, a Duna House legfrissebb elemzése szerint vidéken a téglaépítésű lakások 4–5 hónapos értékesítési időszaka mára 3 hónap körülire rövidült, míg a panelek jellemzően 2–4 héttel gyorsabban kelnek el.

Az ingatlanközvetítő társaság keddi közleménye szerint az Otthon Start Program hatása már az indulás előtti hónapokban látható volt. A vevők egy része az árak emelkedésétől tartva még a program indulása előtt igyekezett vásárolni, így 2025 júniusától az értékesítési idők látványosan rövidültek.

A panellakások esetében vidéken a keleti régióban az értékesítési idő egy év alatt 93 napról 72 napra, nyugaton pedig 94 napról 84 napra csökkent. Budapesten ennél látványosabb a gyorsulás, Pesten 78 napról 58 napra esett vissza az értékesítési idő, Budán pedig 95 napról 51 napra. Ez mutatja, hogy a fővárosi panelek kiemelten keresetté váltak, különösen a budai oldalon – jelezte a Duna House.

A használt téglalakásoknál szintén jelentős a csökkenés. Vidéken keleten 138 nap helyett 94 nap, nyugaton 142 nap helyett 108 nap lett az értékesítési idő. Budapesten a belvárosban történt a legnagyobb ugrás, 126 napról 81 napra esett vissza a forgási sebesség, a budai oldalon 122 napról 85 napra, a pesti oldalon pedig 117 napról 79 napra. Az adatok jelzik, hogy a fővárosi téglalakások minden szegmensben dinamikusan kelnek el, a belvárosban pedig kifejezetten erőteljes a keresletélénkülés – közölték.