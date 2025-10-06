Felkérdezte Orbán Viktort az ÉVOSZ-elnök: hol a szeptemberre ígért otthonfelújítási program?

Jelen pillanatban 15-20 százalékkal nagyobb építés, szerelési, kivitelezési tevékenységre lenne képes az építőipari ágazat, mint amire fizetőképes megrendelése van – mondta a portálnak Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke.

Eközben a magyar építőipar – amely az egyik legnagyobb foglalkoztatónak számít, ezért nemzetgazdasági súlya is jelentős – 8800-9000 milliárd forintos éves teljesítményre lenne képes.

Ez a különbség jól szemlélteti, hogy nem az ágazat kapacitása szűk, hanem a fizetőképes kereslet hiányzik.

Utóbbi egyszerre érinti az állami és a magánberuházásokat. Koji László felidézte: a kormány 2022-ben mintegy 5000 milliárd forint értékű beruházást halasztott el, ami érzékenyen érintette az ágazatot. Bár a következő időszakban várhatóan újraindulhatnak bizonyos előkészítési folyamatok, ezek tényleges hatásai 2026–2027-ben jelenhetnek meg.

A lakossági oldali beruházások, építkezések terén kivárás volt megfigyelhető az idei első nyolc hónapban, elsősorban a magas hitelkamatok, illetve az új állami támogatási programok körüli várakozás okán. Koji László felidézte, hogy a fix 3 százalékos Otthon Start hitel már elérhető, és várhatóan kedvező hatással lesz a piacra, ám a felújítások terén hiányzik az a program, amelyet szintén Orbán Viktor kormányfő említett az Otthon Start bejelentésével egy időben. A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy szeptember elsején jön a következő program, ami az otthonfelújítást tervező, reményei szerint több százezer család számára nyújt segítséget.

Azóta azonban nagy a csend a program körül.

Koji László szerint ennek tükrében – ahogy korábban az adásvételeknél – most a felújításoknál is kivárás látható lakossági oldalról.

Az ÉVOSZ elnöke aláhúzta: a magyar lakásállomány komoly lemaradásban van korszerűsítés terén. Egy teljes körű felújítás – homlokzati és födémhőszigetelés, nyílászárócsere, épületgépészet és elektromos rendszerek korszerűsítése – mai árakon körülbelül 15 millió forintba kerül. A lakosság megtakarításai azonban jellemzően nem haladják meg a 2–3 millió forintot.

Kormány, bankok, piaci szereplők: mindenki máshogy látja, de egyvalami biztos – nagy a baj! Ezért egy olyan programra lenne szükség, amely akár 10-13 millió forintos, kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitellel egészítené ki a saját forrásokat

– mondta.

Egy ilyen támogatásnak az épület egészére kellene koncentrálnia – emelte ki –, nem pedig járulékos, külső munkálatokra. Fontos lenne, hogy a felújított ingatlanok elérjék az előírt energetikai besorolást.

Bár felújítási program jelenleg is fut a vidéki otthonfelújítási program révén, iparági és banki források szerint nem túl sikeresen. Koji László szerint ennek oka egyértelmű: a bürokrácia tartja vissza a potenciális igénylőket. Éppen ezért a majdani program kapcsán elengedhetetlennek tartaná az adminisztrációs terhek mérséklését. Koji László az igényléshez és teljesítéshez szükséges adminisztráció banki bonyolítása helyett egyszerűbb és hatékonyabb volna az államkincstári közvetítés.

Kínálati oldal: a kisebbek vállalatok is támogatást érdemelnek

A jelenleg futó 300 milliárd forintos keretösszegű Lakásépítési Tőkeprogram alapvetően a nagy ingatlanfejlesztőknek kedvez, akik jellemzően Budapesten és a nagyobb városokban, prémiumkategóriás lakásokat építenek, melyeket prémiumáron kínálnak. Ezek az ingatlanok azonban nem férnek bele a tömegek fizetőképességébe.

A piac egészséges működéséhez szükség lenne arra is, hogy a kisebb kivitelezők, a családi házak és kisebb társasházak építésére szakosodott vállalkozások is hozzájussanak kedvezményes finanszírozáshoz.