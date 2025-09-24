A kaposvári börtönben írta alá az új ügyvezető kinevezését a BKK-nak takarító cég bilincsben elvitt vezetője

Költségvetési csalás gyanúja miatt folytat nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító MasterClean Kft.-nél, amelynek vezetőit bilincsben vitték el a rendőrök szeptember 10-én – tudta meg a 24.hu.

Az eljárásról szeptember 11-én tájékoztatta a cégbíróságot a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának Somogy Vármegyei Vizsgálati Osztálya. Az adóhatóság egy 2023-as ügyszámra hivatkozik, amely alapján nem kizárt, hogy már két éve nyomozhatnak a társaságnál.

Mint lapunk is megírta, a BKK azt közölte az üggyel kapcsolatban, hogy egy közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2024-ben szerződtek a MasterClean Tanácsadó Kft.-vel a társaság Rumbach Sebestyén utcai központjának, ügyfélközpontjainak, pénztárainak és további három telephelyének takarítására. A BKK – mint írták – szeptember 11-én nem hivatalos forrásból, szóban megerősített információk alapján értesült arról, hogy a MasterClean Kft.-nél szeptember 10-én a NAV razziát tartott. A hatóság intézkedése után a cég által nyújtott szolgáltatás és a velük való kapcsolattartás ellehetetlenült – tették hozzá.

A budapesti közlekedési cég ezek után több csatornán keresztül is próbált hivatalos információt szerezni, ám hivatalos tájékoztatást nem kapott, és a cégnek e-mailben küldött felszólítások sem értek célba.

A 24.hu közben megtudta, hogy a társaságnál új ügyvezetőt neveztek ki. A cég egyszemélyi alapítója szeptember 19-én intézkedett erről. A cégbíróságra leadott dokumentumok szerint az erről szóló hivatalos alapítói határozatot Nagy Balázs „a Társaság székhelyén kívül, a 7401 Kaposvár, Kossuth L. u. 19. alatti címen” hozta. Ezen a címen pedig

a Somogy Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet, vagyis a kaposvári börtön található.Az nem derült ki, hogy a cég alapítója jelenleg börtönben van-e, ezért kerestük az ügyvezetőváltást ellenjegyző ügyvédet, ám egyelőre nem tudtuk őt utolérni.

A MasterClean Kft. egyik alkalmazottja szerint a cég beborulása után még egy hétig dolgoztak a BKK-nak teljesen ingyen, de azzal az ígérettel, hogy átveszik őket. Aztán a BKK üzemeltetési vezetője közölte velük, hogy nem veszik át és nem is fizetik ki őket. A BKK hangsúlyozta, hogy a szerződés futamideje alatt az elvégzett munkákra vonatkozó, beérkezett számlákat a szerződésekben foglaltaknak megfelelően folyamatosan és határidőben kiegyenlítették, a szolgáltató felé nincs tartozásuk. Bíznak abban, hogy a MasterClean Kft. képes lesz rendezni a dolgozói helyzetét, ugyanakkor ez a BKK hatáskörén kívül esik.