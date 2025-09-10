Uzsorások kaparinthatják meg a rászoruló kisnyugdíjasok utalványait

Uzsorásokhoz kerülhetnek a nyugdíjasoknak szeptembertől juttatott 30 ezer forint összegű utalványok – derül ki az ATV Start anyagából. A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület (NYPOE) elnöke, Karácsony Mihály volt a műsor vendége, aki az utalványok kapcsán beszélt többek között arról is, hogy a kistelepüléseken a szegényebb sorsú nyugdíjasok hitelbe, „felírásra” vásárolnak vagy uzsoráshoz fordulnak, ha elfogyott a nyugdíjuk és mielőtt megkapnák a következő nyugdíjukat. Információik szerint az ilyen adósságok fejében elfogadják az utalványokat is, de az uzsorások nem teljes névértéken, hanem inkább csak 50 százalékban, amivel rosszul járnak az érintett, amúgy is kispénzű idősek.

A nyugdíjas szervezet vezetője beszélt arról is, hogy, mint írtuk, jókora összeg maradhat meg, kerülhet vissza az államkasszába az utalványok révén amiatt, hogy nem kapják meg az érintettek vagy elfelejtik felhasználni, illetve, ha vásárolnak vele, akkor az áfa révén. A nyugdíjas szervezet szerint ebből akár 50 ezer forintos soron kívüli pénzbeli kifizetést is adhatna a kormány karácsony előtt a leginkább rászoruló kisnyugdíjasoknak.