nyugdíjnyugdíjasok utalványakisnyugdíjasokkarácsony
Gazdaság

Karácsony Mihály: legalább 30–50 ezer forintot kaphatnának a kisnyugdíjasok karácsony előtt – megvan a rá való

Nagy Borbála / 24.hu
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2025. 09. 08. 07:00
Nagy Borbála / 24.hu
A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnöke szerint akarat kérdése csak, hogy a kormány beiktat-e egy soron kívüli kifizetést decemberben a 140 ezer forint alatti nyugdíjúaknak.

Az idén 30 ezer forintos étkezési utalványt kapnak a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők, mintegy 2,3 millióan. A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület (NYPOE) elnöke, Karácsony Mihály azt vizsgálta, mennyi lehet az az utalvány, amely ténylegesen nem fog eljutni az érintettekhez, illetve amit várhatóan nem használnak fel, valamint hogy mennyi maradhat, áramolhat vissza a célra szánt 69 milliárd forintból a költségvetésbe. Javaslata, hogy a megmaradó, visszaáramló összegből – esetleg kiegészítve a ki nem fizetett nyugdíjprémiummal – decemberben, még karácsony előtt juttassanak pár tízezer forintot azoknak, akiknek nyugdíja, ellátása nem éri el a havi 140 ezer forintot.

Ennyi juthatna minden kisnyugdíjasnak karácsony előtt

Több olyan tényezőt is azonosított Karácsony, ami fedezetet teremthet arra, hogy a legkisebb nyugdíjúak extra juttatásban részesülhessenek karácsony előtt, amikor a szokásosnál hosszabb idő telik el a következő nyugdíjig.

A posta tájékoztatása szerint az utalványt egyszer viszik ki. Ha nem sikerült a kézbesítés, akkor értesítést hagy a postás, melyben megírja, hol lehet (melyik postán) felvenni még 10 napig az utalványt. Ha ez idő alatt sem veszi fel a címzett, utána a posta visszaküldi az utalványt a Magyar Államkincstárhoz, és már csak a kincstártól lehet külön kérni egy újbóli kézbesítést, legkésőbb november 14-éig.

Ami a nyugdíjas utalványokat illeti,

a korábbi tapasztalatok alapján a nyugdíjasoknak kiküldött utalványok 1,3–1,8 százaléka nem ért célba, azaz a címzettek valamilyen okból nem vették át ezeket.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kövér László: Így kezdődött a hárommillió koldus Magyarországának felszámolása
Dobrev Klára: Önjelölt jós hablatyát hallhattuk Kötcsén
Egész életében a szobájába zárva tartottak egy hatéves kislányt Brazíliában
Kik a Tisza Párt új szakértői?
Döglött ügy lett a 2022-es ellenzéki kampány finanszírozása
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik