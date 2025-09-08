Az idén 30 ezer forintos étkezési utalványt kapnak a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők, mintegy 2,3 millióan. A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület (NYPOE) elnöke, Karácsony Mihály azt vizsgálta, mennyi lehet az az utalvány, amely ténylegesen nem fog eljutni az érintettekhez, illetve amit várhatóan nem használnak fel, valamint hogy mennyi maradhat, áramolhat vissza a célra szánt 69 milliárd forintból a költségvetésbe. Javaslata, hogy a megmaradó, visszaáramló összegből – esetleg kiegészítve a ki nem fizetett nyugdíjprémiummal – decemberben, még karácsony előtt juttassanak pár tízezer forintot azoknak, akiknek nyugdíja, ellátása nem éri el a havi 140 ezer forintot.

Ennyi juthatna minden kisnyugdíjasnak karácsony előtt

Több olyan tényezőt is azonosított Karácsony, ami fedezetet teremthet arra, hogy a legkisebb nyugdíjúak extra juttatásban részesülhessenek karácsony előtt, amikor a szokásosnál hosszabb idő telik el a következő nyugdíjig.

A posta tájékoztatása szerint az utalványt egyszer viszik ki. Ha nem sikerült a kézbesítés, akkor értesítést hagy a postás, melyben megírja, hol lehet (melyik postán) felvenni még 10 napig az utalványt. Ha ez idő alatt sem veszi fel a címzett, utána a posta visszaküldi az utalványt a Magyar Államkincstárhoz, és már csak a kincstártól lehet külön kérni egy újbóli kézbesítést, legkésőbb november 14-éig.

Ami a nyugdíjas utalványokat illeti,

a korábbi tapasztalatok alapján a nyugdíjasoknak kiküldött utalványok 1,3–1,8 százaléka nem ért célba, azaz a címzettek valamilyen okból nem vették át ezeket.