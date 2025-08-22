A Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. augusztus elején még cáfolta a vezérigazgatóként megismert Pethő Zsolt menesztéséről szóló értésülésünket. Pedig forrásaink akkor már biztosra vették, hogy leváltják, sőt leváltották a vezetőt, és munkatársunknak több helyről megerősítették, hogy ezt egy ideje már tényként kezelik a piacon.

A Mol végül augusztus 13-án vezetőcseréket jelentett be, és bár a közleményben nem szerepelt a Mohu vagy a vezérigazgató kifejezés, az kiderült belőle, hogy Pethő Zsolt elhagyja a Mol-csoportot. A 24.hu-nak azzal indokolták az igaznak bizonyuló információnk korábbi kitartó tagadását, hogy a Molnak tőzsdei cégként először a tőzsdén kell bejelentenie, ha változás történik a felső vezetésben. Csakhogy kacifántosabb a helyzet annál, mint ami a Mol személycserékre vonatkozó közleményéből kiolvasható, illetve amit lapunk kérdésére közöltek. A cégbíróságra beküldött dokumentumok alapján ugyanis – bár ennek a hivatalos kommunikációban nem volt nyoma –

Pethő Zsoltot már több mint másfél éve visszahívták a vezérigazgatói tisztségéből.

A Mohu létrehozásakor az ügyvezetést gyakorló igazgatóságot nem neveztek ki, ezt a feladatot a vezérigazgatóra, Pethő Zsoltra testálták. Egy 2024 januárjában kelt tulajdonosi határozat azonban úgy rendelkezett, hogy „az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgatói tisztséget megszünteti, és a társaság ügyvezetését az igazgatóság látja el. Erre tekintettel Pethő Zsoltot vezérigazgatói tisztségéből visszahívja.” Háromtagú igazgatóságot neveztek ki, melyben Pethőn kívül Székely Ákos és Gordos Péter kapott helyet. A változásokat az alapszabályba is átvezették. Ez alapján az igazgatóság nevezi ki a vezérigazgatót, aki az alapszabály, az alapító (a Mol) és az igazgatóság határozatainak keretei között látja el a társaság operatív vezetését.

Hogy ez mekkora változást okozott a Mohu üzletmenetében, nem tudhatjuk, de az bizonyos, hogy a tőzsdei társaságok esetében a tájékoztatási kötelezettségekről szóló rendeletben a közzéteendő információk között szerepel „a vezető állású személyekben bekövetkezett változás” nyilvánosságra hozása, és ez – az általunk megkérdezett tőzsdei szakértő szerint – a konszolidációs körbe bevont, olyan többségi tulajdonú leányvállalatokra is vonatkozik, mint a Mohu. Márpedig az, hogy egyszemélyi vezetés helyett az igazgatóság kezébe adták az ügyvezetést, említésre érdemes változásnak tűnik, ám ilyesmiről a tőzsdei honlapon a Mol archív közleményei között nem találtunk tájékoztatást.

Az említett, 2024. januári határozat után az alapító okiratban név szerint már nem fordul elő vezérigazgatóként Pethő Zsolt, csak általánosságban az, hogy a vezérigazgató a munkaszervezet vezetője. A Mohu honlapján cikkünk írásakor a vezetőket felsoroló listán 2024. novemberi volt az utolsó frissítés, akkor a CEO, azaz az általában vezérigazgatónak fordított chief executive officer megnevezés állt Pethő neve mellett. A cégjegyzési jogosultsággal kapcsolatos igazgatósági határozatot 2024 márciusában Pethő Zsolt az igazgatóság elnökeként írta alá, és ebben Runtág Tivadar neve is felbukkan mint COO, azaz chief operating officer, vagyis a Mohu ügyvezetője. Ha a Mol közleményeiből nem világos is, hogy Pethő meddig volt Mohu-vezér, az elnök-vezérigazgató Hernádi Zsolt búcsúztatójából annyi kiderült, hogy a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások szegmensét vezette az olajtársaságnál.

Forrásaink szerint Pethő távozása csak egy volt a számos jel közül, ami arra utalt, gondok lehetnek a hulladékkoncessziót 2023 júliusától 35 évre elnyerő Mohunál, és

a Mol finoman szólva sem elégedett a 2024-ben 50 milliárd forintos veszteséget produkáló leányvállalatával.

A lapunknak nyilatkozó alvállalkozók úgy érzékelték, mintha a Mohu a Mol „kézi vezérlése” alá került volna a mérleg megjelenése után. Elmondásuk szerint a Mohu vezetői helyett molosok jelentek meg egyes megbeszéléseken, azzal, hogy a Mohu „átalakítás alatt van”, az anyacég felülvizsgálja a gazdálkodását. Forrásaink nehezményezték, hogy a szeptemberben lejáró alvállalkozói szerződéseket az eddiginél kedvezőtlenebb feltételekkel akarják velük újrakötni, azaz csökkentett díjakat ajánlanak, a minőségi feltételeken pedig szigorítanak. Az alvállalkozók olvasatában a díjcsökkentéssel a Mohu a saját veszteségét terítené szét rajtuk.

Olyan információ is eljutott hozzánk, hogy vannak alvállalkozók, akiknek több havi díjjal tartozik a Mohu, és voltaképpen zsarolja őket, hogy a kifizetéshez írják alá a számukra kedvezőtlenebb feltételű szerződéseket. Alvállalkozók mondták azt is, hogy kevesebb a visszagyűjtött hulladék (papír, fém, műanyag), mint a Mohu előtti időkben, mert kevés a beszállító. Valamint hogy közben hatalmas mennyiségben áll az eladatlan (átválogatott, előkészített) hulladék, vagyis nyersanyag, mert a Mohu nem tud mit kezdeni vele.

A gyártók jelezték, attól tartanak, hogy a Mohu emeltetni akar a gyártói felelősségi díjakon (EPR). Felvetődött, hogyha Európában nálunk a legdrágább a hulladékkezelési rendszer, a legmagasabb az EPR-díj, és ez mégsem fedezik a költségeket, akkor súlyos hatékonysági problémák vannak.

Olvasni lehetett arról is, hogy a kereskedők elégedetlenek, mert a koncesszor megváltoztatta a palackvisszagyűjtésért fizetett díjat – a kisboltoknál emelték, a legtöbb palackot begyűjtő nagy láncoknál viszont csökkentették. A főváros pedig a ház elé kipakolós lomtalanítás tervezett megszüntetése miatt fogalmazott meg aggályokat, illetve azért, mert a Mohu nem akarja elvégezni a takarítást lomtalanítás után.

Kérdéseink nyomán végül augusztus közepén a Mohu operatív igazgatója, Runtág Tivadar nyilatkozott lapunknak, aki részben cáfolta, részben elismerte a lapunkhoz eljutott értesüléseket.

Azt állította, a vezetőcsere nem a veszteséggel függ össze – Pethő Zsoltot pedig nem felmentették, hanem a saját döntése alapján távozott a cégtől. Ugyanakkor ha egy vállalat pénzügyi teljesítménye elmarad a tervezettől, meg kell vizsgálni az okokat – tette hozzá. Mint elmondta,

arra számítottak, hogy hosszabb ideig nem lesz nyereségük, de arra nem, hogy 2024-re ilyen jelentős legyen a mínusz.