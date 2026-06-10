Százmilliárdokat kaszáltak a magyarok a tőzsdén a választások után

Áprilisban is növekedett a lakosság belföldi kibocsátású értékpapírokból álló vagyona a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikái szerint. A BiztosDöntés.hu által feldolgozott adatok alapján a negyedik hónap végén 31 543,3 milliárd forintot ért el a teljes értékpapír-állomány, ami a márciusit 0,2 százalékkal, az egy évvel korábbit pedig 12,8 százalékkal haladta meg.

Miközben az állampapírok és banki kötvények állománya még csökkent is márciushoz képest, a tőzsdei részvények értéke egyetlen hónap alatt 8,2 százalékkal – több mint 234 milliárd forinttal – emelkedett, ezzel április végén már 3083,6 milliárd forintot tett ki.

Az árfolyamok szárnyalása kellett a növekedéshez

A részvényeknél látható rekordhoz az áprilisi tőzsdei hegymenet is kellett, amelyben jelentős szerepe volt a parlamenti választásnak és az azt követő piaci optimizmusnak. A Budapesti Értéktőzsde BUX indexe ugyanis összességében több mint 10 százalékkal emelkedett áprilisban, a hónap végén 133 788 pont közelében állt. Így nem meglepő, hogy az átértékelődéseken több mint 271 milliárd forintot nyertek a kisbefektetők.

A befektetési jegyeknél már nem alakult ilyen fényesen a helyzet, ott az átértékelődés most 37,5 milliárd forintos mínuszt okozott. Mindezek nyomán áprilisban összességében közel 200 milliárd forintos nyereséget hoztak az árfolyammozgások a lakosság hazai értékpapírjainak értékében, ami egyáltalán nem rossz eredmény.

A befektetési jegyek vásárlói kitartottak

Az MNB adatai szerint a háztartások értékpapír-tranzakcióinak (az eladásoknak és vételeknek) egyenlege összességében 143,8 milliárd forintos mínuszt mutatott áprilisban, vagyis ezúttal az eladások értéke ennyivel nagyobb volt a vásárlásoknál. Ez alól kivételt jelentettek ugyanakkor a befektetési jegyek, amelyeknél 74,4 milliárd forinttal a vételek kerültek többségbe. A részvényeknél viszont az eladások, ami 37 milliárd forintos mínuszt hozott. Az állampapírokból is inkább eladott a lakosság, hiszen a tranzakciós egyenleg bő 181 milliárd forintos mínuszt mutatott. Ez a tendencia májusban megfordulhatott, hiszen a lakossági állampapírok kamatcsökkentésének hírére ismét bevásároltak a kisbefektetők. Jól is tették, hiszen a májusi kamatvágás után júniusban újabb jön. Az Államadósság Kezelő Központ bejelentése szerint június 12-ét követően további 0,5 százalékkal lesznek kisebbek a legnépszerűbb újonnan vásárolt állampapírok kamatai.

A rendszeres vételek jót tesznek a megtakarításoknak

A befektetési jegyek iránti, viszonylag stabil érdeklődéshez hozzájárulhatnak a bankoknál és más pénzügyi szolgáltatóknál futó befektetési programok, hiszen ezek önmagukban is jelentős vásárlásokat eredményeznek. Ezeknek a lényege, hogy a kisbefektető rendszeres vételi megbízást ad egy adott befektetési alap jegyeire vagy egy befektetési csomagra, így hónapról hónapra automatikusan gyarapodik a befektetett pénze. A rendszeres befektetési programok nagy előnye, hogy viszonylag könnyen kiválasztható a tervezett időtávnak és kockázatvállalási hajlandóságának megfelelő alap vagy csomag, miközben havi akár néhány ezer forint is elég lehet a befektetés elindításához. A konstrukciók pedig igen rugalmasak: a kisbefektető legfeljebb néhány napon belül bármikor hozzáférhet a pénzéhez.

A BiztosDöntés.hu adatai szerint a rendszeres befektetési programok egyre több pénzügyi szolgáltatónál részei a kínálatának, miközben több bank a számlanyitási akcióiba is beépítette ezeket.