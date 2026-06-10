Tovább gazdagodtak a fideszes alapítványok, csak az MCC 60 milliárddal gyarapodott a NER utolsó teljes évében

Tovább gazdagodtak a Fidesz-közeli alapítványok a NER utolsó teljes évében. A Fidesz politikai céljainak megvalósításában – legalább részben – szerepet vállaló alapítványok a nemrég közzétett, 2025-ös állapotokat tükröző mérlegük alapján

egy év alatt 77 milliárddal gyarapodtak, így összesen már 694 milliárd forintnyi eszközállományon ülnek.

Hogy meddig tart ez a folyamat, erősen kérdéses: a Tisza-kormány felállása után néhány héttel benyújtotta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) felszámolását célzó javaslatát. 2020-ban a fideszes kétharmad a KEKVA-k létrehozásával a rendszerváltás óta eltelt időszak egyik legnagyobb privatizációs hullámát hajtotta végre: állami tulajdonú részvénypaketteket, értékes épületeket és rengeteg pénzt csoportosított a papíron közfeladatokat ellátó alapítványokba, így került számos felsőoktatási intézmény fenntartása és irányítása magánkézbe, és így vált mindenki fölé magasodó monstrummá a Mathias Corvinus Collegium.

A választások után részletes leltárt készítettünk arról, milyen vagyonelemek halmozódtak fel a NER 16 éve alatt a Fidesz politikai céljait szolgáló szervezetekben – melyek között szép számmal találunk KEKVA-kat –, ezúttal azt vettük sorra, mi történt a tavalyi évben.

Gyűjtésünkbe vettük