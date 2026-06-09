ruszin-szendi romuluszinformális eu-csúcs
Belföld

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a leköszönt honvédelmi vezetés levendulába áztatott törölközőt kért a szállodától az EU-csúcsra

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 06. 09. 13:55
Adrián Zoltán / 24.hu
Kérték, hogy a törölköző megfelelően legyen „aromaterápiásítva”.

Június elején Cipruson tartottak nem hivatalos találkozót az EU védelmi miniszterei. Az informális csúcsot eredetileg márciusban rendezték volna meg, akkor azonban dróntámadások miatt az eseményt elmaradt, így a leköszönt honvédelmi vezetés helyett már Ruszin-Szendi Romulusz és csapata vett részt a találkozón.

Az új honvédelmi miniszter azt írta a Facebookján:

A szervezés, az igények, a protokoll előkészítése tehát még az előző honvédelmi miniszter időszakában történt. És most kapaszkodjunk meg. A maximum 6 fős delegáció helyett 11 fős delegáció, a szállodában külön kérésre levendulába áztatott törölköző, és még sorolhatnánk., hogy mi volt az informális elvárása az elvárása az előző honvédelmi vezetésnek.

Így folytatta:

Ez most komoly? Miközben Európa biztonsági kihívásokról, háborús fenyegetésekről, haderőfejlesztésről és a kontinens védelméről tárgyal, addig valakinek az volt a fontos, hogy a törölköző megfelelően legyen „aromaterápiásítva”. Pontosan ez az a mentalitás, ami miatt az emberek joggal érzik úgy, hogy egyes vezetők teljesen elszakadtak a valóságtól.

Az Orbán-kormány honvédelmi minisztere nem vetette meg a luxust: tegnap a HVG írta meg, hogy egyetlen éjszakára 4,3 millió forintért szállt meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf és egy volt HM-es államtitkár Isztambulban.

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