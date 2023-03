Így alakul át a szemétszállítás júliustól

Múlt nyáron jelentették be, hogy a Mol Nyrt. nyerte a hulladékkoncessziós pályázatot. A hulladékgazdálkodási koncesszióért az augusztus végén alapított, 100 százalékos Mol-tulajdonban lévő MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. lesz a felelős, 2023. július 1-jétől 35 évig mintegy évi 5 millió tonna magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtéséért és kezeléséért.

A Mol többek között azt vállalta, hogy következő 10 évben mintegy 185 milliárd forint értékben hajt végre beruházásokat, és öt év alatt felépít egy új, évente minimum 100 000 tonna települési szilárd hulladék energetikai hasznosítására alkalmas létesítményt. Azt is megígérték, hogy 2040-ig a hazai települési hulladék jelenlegi, 32 százalékos újrahasznosítási aránya eléri a 65 százalékot, a hulladéklerakókba kerülő hulladék arányát pedig 10 százalékra csökkenti a jelenlegi 50 százalékról. A Mol jelenleg is évi 100–120 ezer tonna saját hulladékot kezel.

Januári közleményük szerint a koncesszió nyári bejelentése óta a következő lépéseket tették a hazai hulladékgazdálkodás fejlesztése érdekében:

Arra voltunk kíváncsiak, mi történt azóta, hogyan alakul a szemétszállítás júliustól, változnak-e a díjak, illetve mi lesz a díjtartozásokkal.

A MOHU, mint koncessziós társaság a regionális szolgáltatókon, valamint azok közreműködőin keresztül végzi 2023. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási tevékenységét, vagyis a jelenlegi közszolgáltatói rendszeren keresztül történik majd a szemétszállítás. Várhatóan július 1-je után is a jelenlegi szolgáltatók viszik majd el a szemetet – írta megkeresésünkre a MOHU.

A MOHU nyilvánosan meghirdetett tender után választotta ki azt a hat regionális koordinátort, amik 2023. július 1-jétől elvégzik a lakossági hulladék begyűjtésének koordinálását, továbbá együttműködnek az ebben közreműködő közszolgáltatói körrel. A MOHU a kiválasztott hat regionális szolgáltatón, továbbá azok közreműködőin keresztül végzi majd hulladékgazdálkodási tevékenységét, vagyis a szolgáltatók július 1-jétől ugyanúgy elviszik a lakossági hulladékot, mint korábban.

A régiókoordinátorok közreműködőivel a MOHU szerződik a közszolgáltató alvállalkozói feladatellátás biztosítására, velük a szerződéses tárgyalás folyamatban van – tudtuk meg. A kiválasztott hat régiókoordinátor:

A fővárossal kapcsolatban lehetett olvasni, hogy közös céget fognak alapítani a szemétszállításra. Novemberben írta alá a Mol Nyrt., valamint a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezetése a két cég közötti szándéknyilatkozatot. Ebben rögzítik a két társaság által közösen alapítandó új társaság létrehozásának és jövőbeni működésének fő alapelveit. A közös vállalatnak 50-50 százalékos tulajdonosa lesz a BKM és a Mol Nyrt. Mint megtudtuk, a közös vállalat létrehozásával kapcsolatban a tárgyalások jelenleg is zajlanak. A fővárosi hulladékot a koncesszió indulása után is a BKM fogja elszállítani.

Megreformálnák a szemétszállítást

A társaság szerint a most működő hulladékgazdálkodási rendszer nem fenntartható, nagyon széttöredezett, így nem segíti a hatékonyságot. Az új rendszer egységes, kapacitásban és koordinációban is megfelelő szakmai háttérrel rendelkező, transzparens, európai szintű, jelentős beruházásokkal fejlesztett területet eredményez – ígérik. A hatékonyság központi irányításból adódó továbbfejlesztése az iparág minden szereplőjének érdekét szolgálja. A mostani megállapodások is ezt az alapcélt támogatják – tették hozzá.