Már nem Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője, a helyét keddtől Szűcs Brigitta mentőtiszt vette át.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, hogy Győrfi leváltását nem érdemes pusztán szóvivőváltásként értelmezni.

Ő nemcsak a mentők ismert arca volt, hanem hosszú éveken át az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója is. Ezért a szerepe és a felelőssége megkerülhetetlen abban, hogy milyen hangon, milyen szemlélettel és milyen kultúrában beszélt a mentőszolgálat a nyilvánossághoz

– fogalmazott.

Hegedűs azt írta, hogy a mentés nem átlagos közszolgáltatás, ugyanis minden késlekedés, rossz döntés vagy hibás szervezési folyamat, az elhallgatott rendszerszintű problémák emberi életekben, családi tragédiákban, maradandó károsodásokban mérhetők.

Ezért a mentőszolgálat kommunikációjának nem az a dolga, hogy reflexből védje az intézményt, hanem az, hogy segítse a bizalom, a szakmaiság és a tanulás kultúráját.

Hegedűs Zsolt szerint Győrfi Pál távozása annak a felismerése lehet, hogy a régi kommunikációs kultúra elfáradt, elhasználódott, és már nem képes hitelesen képviselni az egészségügyet.

A mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra — olyan hangra, amely egyszerre védi a betegbiztonságot, a dolgozók méltóságát és a közbizalmat.

Azt írta, hogy Győrfi jelen állás szerint marad a mentőknél. „Tizennyolc éves kora óta ott dolgozik, és ez önmagában példamutató, méltányolandó életút. Ezt el lehet és el is kell ismerni” – tette hozzá.

Hegedűs Zsolt úgy látja, hogy ha valódi szakmai fordulatot akarnak meghonosítani a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról és a nyilvánosságról. Szerinte ebben fontos lépés lehet Szűcs Brigitta megjelenése.

Takács Péter, az utolsó Orbán-kormány egészségügyi államtitkára úgy vélte, hogy „nyilvánvalóan nem szakmai okok” álltak Győrfi Pál leváltása mögött.