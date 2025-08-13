mohupethő zsoltsimola józsef
Gazdaság

Távozik a MOHU vezérigazgatója

Farkas Norbert / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 08. 13. 09:45
Farkas Norbert / 24.hu

Augusztus 15-től Simola József váltja a Mol Hulladékgazdálkodási Zrt., tehát a MOHU élén Pethő Zsoltot – derült ki a vállalat közleményéből.

Pethő 1998 óta dolgozott a cégcsoportnál, korábban a Mol Petrolkémia jogelődje, a TVK Nyrt. vezérigazgatója volt, később pedig a Molnál a kereskedelem és optimalizálás divízió igazgatói pozícióját töltötte be.

Utódja, Simola József, aki a csoport körforgásos gazdasági szolgáltatások üzletágának ügyvezető igazgatója is lesz egyben, 2003-ban csatlakozott a MOL-hoz. 2006 és 2011 között a MOL Társasági Szolgáltatások területet vezette, 2011. május 1-jétől a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölti be.

A 35 éves országos hulladékkoncessziót birtokló MOHU a tavalyi évet 50 milliárdos veszteséggel zárta.

Ősztől jelentős átalakulás várható a hulladékgazdálkodási rendszerében.

(via Telex)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lelőtték egy WhatsApp-csoport adminisztrátorát, mert kitette az egyik tagot
Mentőben szülte meg a kislányát egy nő Debrecenben
Ritkaság, de Christopher Lloyd a nála 31 évvel fiatalabb feleségével mutatkozott
Visszatér a Sztárban Sztár All Stars: Muri Enikő, Pintér Tibor és Varga Viktor is versenyeznek
Távozik a TV2-től Pachmann Péter
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik