Távozik a MOHU vezérigazgatója

Augusztus 15-től Simola József váltja a Mol Hulladékgazdálkodási Zrt., tehát a MOHU élén Pethő Zsoltot – derült ki a vállalat közleményéből.

Pethő 1998 óta dolgozott a cégcsoportnál, korábban a Mol Petrolkémia jogelődje, a TVK Nyrt. vezérigazgatója volt, később pedig a Molnál a kereskedelem és optimalizálás divízió igazgatói pozícióját töltötte be.

Utódja, Simola József, aki a csoport körforgásos gazdasági szolgáltatások üzletágának ügyvezető igazgatója is lesz egyben, 2003-ban csatlakozott a MOL-hoz. 2006 és 2011 között a MOL Társasági Szolgáltatások területet vezette, 2011. május 1-jétől a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölti be.

A 35 éves országos hulladékkoncessziót birtokló MOHU a tavalyi évet 50 milliárdos veszteséggel zárta.

Ősztől jelentős átalakulás várható a hulladékgazdálkodási rendszerében.

(via Telex)