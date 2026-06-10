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Nagyvilág

Nincs vége: az USA bosszút állt az iráni támadások miatt, Irán erre újból lőtte az öböl menti bázisokat

Mohamed ar-Rifai / MTI / EPA
Egy iráni ballisztikus rakéta földbe fúródott, hatalmas roncsa Szíriában. Ezt Izraelnek szánták két nappal korábban.
24.hu
2026. 06. 10. 06:57
Mohamed ar-Rifai / MTI / EPA
Egy iráni ballisztikus rakéta földbe fúródott, hatalmas roncsa Szíriában. Ezt Izraelnek szánták két nappal korábban.

Az amerikai hadsereg kedd éjszaka és szerda hajnalban több hullámban iráni célpontokat támadott, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert hétfőn. Irán válaszul öböl menti országokban található amerikai bázisokat vett célba az MTI beszámolója szerint.

Az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy az amerikai légierő és haditengerészet vadászgépei csapásokat mértek az iráni légvédelemre, földi irányítóállomásokra és felderítő radarokra a Hormuzi-szoros közelében. Irán elismerte a Bandar Abbász és Kesm-sziget környéki csapásokat, de a károkról nem közölt részleteket.

„A művelet arányos válasz volt az amerikai erők és a regionális vizeken áthaladó nemzetközi kereskedelmi hajók elleni közelmúltbeli támadásokkal” – közölte a Középső Parancsnokság szerda kora reggel, bejelentve azt is, hogy beszüntették az Irán elleni támadást.

Az amerikai csapásokra válaszul Irán néhány amerikai bázist vett célba három öböl menti országban, Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. Előzőleg Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en azt írta, hogy az iráni erők egyetlen támadást vagy fenyegetést sem hagynak válasz nélkül.

Az amerikai hadsereg állítása szerint szinte az összes Irán által indított rakétát és drónt megsemmisítette.

Hétfőn a Hormuzi-szoros térségében az amerikai hadsereg járőrfeladatot ellátó Apache helikoptere zuhant le kéttagú legénységgel az ománi partok közelében. A legénységet kimentették. Az Egyesült Államok szerint a helikoptert egy iráni drón találta el. Irán azt állítja, hogy aznap nem is indított drónokat, ugyanakkor az amerikai haderő több drónt is észlelt a térségben a kérdéses időben.

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