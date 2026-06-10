Egy késelés után zavargások törtek ki több észak-írországi városban

Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után. A gyújtogatásokkal és a rendőrökkel vívott összecsapásokkal kísért incidensek a fővárosból, Belfastból szerdára virradó éjjel átterjedtek Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena és Bangor városokra is. Belfastban az utcára vonult, jórészt tizenévesekből álló tömeg felgyújtott egy autóbuszt, több autót és utcai hulladéktárolókat, valamint a város jórészt bevándorlók lakta egyes negyedeiben több lakóépületet is. Sok megtámadott házból a rendőröknek kellett kimenekíteniük a lakókat. Belfastban kedd este egy időre a teljes tömegközlekedés leállt.

Fires in Belfast as protesters take to streets after a stabbing by a Sudanese suspect. The attack, captured in graphic video, prompted calls for anti-immigration protests from UK far-right figures. The Police Service of Northern Ireland has vowed to increase its presence on the… pic.twitter.com/Ll3ZKTFwAZ — AFP News Agency (@AFP) June 10, 2026

A zavargások előzményeként még hétfő éjjel egy 30 éves szudáni állampolgár Belfastban több késszúrással megsebesített egy helyi férfit, akit súlyos szem- és nyaksérülésekkel szállítottak kórházba. Az észak-írországi rendőrség (Police Service of Northern Ireland, PSNI) főparancsnok-helyettese, Ryan Henderson kedd esti tájékoztatásában elmondta: jóllehet, a nyomozók együttműködnek a terrorizmusellenes hatóságokkal, de az eddigi vizsgálat során nem merült fel olyan információ, amely arra vallana, hogy terrorcselekmény történt volna.

A támadót a helyszínen őrizetbe vették, és kedd este, gyilkossági kísérlet címén, vádat emeltek ellene. Henderson elmondta, hogy a rendőrség nem keres más gyanúsítottat a belfasti késeléses támadás ügyében. A PSNI főparancsnok-helyettese a több helyen kitört zavargásokat „szórványos rendbontásoknak” nevezte, és nyugalomra szólította fel a lakosságot.

A vádlott – aki korábban nem került a rendőrség látókörébe – 2023 februárjában érkezett Szudánból Párizsba, ahonnan Dublinba repült, onnan pedig busszal utazott Belfastba, ahol menedékjogért folyamodott. A férfi szerdán áll bíróság elé Belfastban.

(MTI)